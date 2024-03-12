سيوه للتمور تستهدف 400% نموًا فى المبيعات خلال موسم رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعيد: الشركة أوقفت التصدير لفترة معينة لسد حاجات السوق المحلى
قال خالد سعيد، مدير مبيعات مشروع التمور بالشركة، إن“سيوه للتمور” تسهدف 400% نموا فى مبيعاتها خلال شهر رمضان مقارنة بباقى شهور العام، بدعم من استهداف عدد أكبر من السلاسل التجارية والعملاء الأفراد.
أضاف لـ”البورصة”، أنه من المعتاد خلال رمضان أن يرتفع الطلب على التمور ومشتقاتها بنسب كبيرة، وذلك بسبب توجه معظم المستهلكين لشرائها واستخدامها فى العصائر.
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لفت إلى أن تمور الواحات البحرية والوادى وسيوة من أكثر أنواع التمور التى يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، بسبب انخفاض أسعارها زيادة الإقبال عليها من جميع شرائح المستهلكين، وتتراوح أسعارها من 60 إلى 75 جنيها للكيلو.
تابع أن التمور الأسوانية المجففة، يرتفع عليها الطلب أيضا، وتتراوح أسعارها بين 30 و70 جنيهًا.
أشار إلى أن الشركات وضعت فى اعتبارها ومستهدفاتها أكبر كم من الطاقات الإنتاجية لموسم رمضان، حيث يبدأ الحصاد من شهر سبتمبر من كل عام.
لفت إلى الشركات تستعد لموسم التصدير خلال الشهور الأخيرة من كل عام، وتضع خطتها والنسب المستهدفة للتصدير وطرح الباقى فى السوق المحلى.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن محصول التمور فى مصر هو محصول استراتيجي، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمى من حيث الإنتاج بحوالى 18%، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز 16 مليون نخلة.
لفتت إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة فى مجال تصنيع وتعبئة التمور يبلغ حوالى 142 مصنعا قائما، كما يبلغ عدد مصدرى التمور حوالى 24 مصدرا.
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