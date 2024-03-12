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سيوه للتمور تستهدف 400% نموًا فى المبيعات خلال موسم رمضان

3/12/2024 11:22:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سعيد: الشركة أوقفت التصدير لفترة معينة لسد حاجات السوق المحلى

قال خالد سعيد، مدير مبيعات مشروع التمور بالشركة، إن“سيوه للتمور” تسهدف 400% نموا فى مبيعاتها خلال شهر رمضان مقارنة بباقى شهور العام، بدعم من استهداف عدد أكبر من السلاسل التجارية والعملاء الأفراد.

أضاف لـ”البورصة”، أنه من المعتاد خلال رمضان أن يرتفع الطلب على التمور ومشتقاتها بنسب كبيرة، وذلك بسبب توجه معظم المستهلكين لشرائها واستخدامها فى العصائر.

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لفت إلى أن تمور الواحات البحرية والوادى وسيوة من أكثر أنواع التمور التى يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، بسبب انخفاض أسعارها زيادة الإقبال عليها من جميع شرائح المستهلكين، وتتراوح أسعارها من 60 إلى 75 جنيها للكيلو.

تابع أن التمور الأسوانية المجففة، يرتفع عليها الطلب أيضا، وتتراوح أسعارها بين 30 و70 جنيهًا.

أشار إلى أن الشركات وضعت فى اعتبارها ومستهدفاتها أكبر كم من الطاقات الإنتاجية لموسم رمضان، حيث يبدأ الحصاد من شهر سبتمبر من كل عام.

لفت إلى الشركات تستعد لموسم التصدير خلال الشهور الأخيرة من كل عام، وتضع خطتها والنسب المستهدفة للتصدير وطرح الباقى فى السوق المحلى.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن محصول التمور فى مصر هو محصول استراتيجي، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمى من حيث الإنتاج بحوالى 18%، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز 16 مليون نخلة.

لفتت إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة فى مجال تصنيع وتعبئة التمور يبلغ حوالى 142 مصنعا قائما، كما يبلغ عدد مصدرى التمور حوالى 24 مصدرا.

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