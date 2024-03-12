صادرات البطاطس المصرية تتجاوز المليون طن خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس.

وأكد وزير الزراعة – خلال الاجتماع – على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، حيث أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الجيدة لصادرتنا والبناء عليها.

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وقال القصير، إن صادرات مصر من البطاطس تتزايد سنويا وتجاوزت العام الماضي المليون طن، وحققت رقما قياسيا لأول مرة وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح.

ووجه بضرورة الاهتمام بإنتاج بطاطس التصنيع، وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

كما طالبكافة أطراف المنظومة بالاستمرار في بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعي، وكذلك المصدرين والتزامهم بالممارسات السليمة المعتمدة، وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة قد تؤدي ليس فقط إلى رفض شحناتهم، ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري.

وطالب وزير الزراعة، رئيس المجلس السلعي التصديري بنشر الوعي بين المصدرين، خاصة من ليس لهم تاريخ طويل في عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

ووجه بأقصى درجات الشدة مع أي حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التي أصبح لها اسم كبير في كل الأسواق العالمية، حيث بذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهودا كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت إلى هذا المستوى المتميز، مضيفا“أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لأي اختراقات من أي طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ”.

وفي نهاية الاجتماع، طالب وزير الزراعة بتوحيد البيانات التي تصدر عن كل الجهات ذات الصلة الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.