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عجز الميزان التجاري المصري يرتفع بنحو 18% ديسمبر الماضي

3/12/2024 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتقع العجز فـى الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي ليبلغ 3.03 مليار دولار مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبـــة 23% لتبلغ 3.48 مليار دولار خـلال ديسمبر 2023 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق له.

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وأرجع الانخفاض إلى تراجع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهمها:“أسمدة بنسبة 48.8%، ومنتجات البترول بنسبة 46.8%، والغاز الطبيعى والمسال بنسبة88.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.5%”.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، وفواكه طازجة بنسبة 3.6%، وبترول خام بنسبة 60.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5%.

وأضاف الجهاز، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 8.2% حيث بلغت6.51 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له.

وأرجع ذلك لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا:“مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 8.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.2%، وفول صويا بنسبة 14.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبــة 40.5%”.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال ديسمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها:“منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 80.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.8%، وقمح بنسبة 20.7%”.

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