عجز الميزان التجاري المصري يرتفع بنحو 18% ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتقع العجز فـى الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي ليبلغ 3.03 مليار دولار مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبـــة 23% لتبلغ 3.48 مليار دولار خـلال ديسمبر 2023 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق له.
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وأرجع الانخفاض إلى تراجع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهمها:“أسمدة بنسبة 48.8%، ومنتجات البترول بنسبة 46.8%، والغاز الطبيعى والمسال بنسبة88.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.5%”.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، وفواكه طازجة بنسبة 3.6%، وبترول خام بنسبة 60.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5%.
وأضاف الجهاز، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 8.2% حيث بلغت6.51 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له.
وأرجع ذلك لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا:“مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 8.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.2%، وفول صويا بنسبة 14.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبــة 40.5%”.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال ديسمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها:“منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 80.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.8%، وقمح بنسبة 20.7%”.
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