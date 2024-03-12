منحة يابانية بـ2.7 مليون جنيه لمشروع الألبان بالوادي الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، والمدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية نادي كامل، عقد منحة لمشروع المساعدة اليابانية للأمن الإنساني الأساسي (كوسانوني) التي تستهدف تعزيز أنشطة الجمعية غير الحكومية.
وأوضحت سفارة اليابان – في بيان اليوم – أن المنحة تبلغ حوالي 2.7 مليون جنيه إلى الجمعية لتحسين البيئة الغذائية وزيادة معدل التوظيف والدخل في منطقة بلاط بالوادي لجديد من خلال توفير مرافق لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان وبرنامج تدريبي للشباب، حيث سينشئ المشروع حظائر للماشية ومصنع الألبان بما في ذلك معدات وأدوات إنتاج الألبان وسيوفر برامج تدريبية للشباب.
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وأعرب السفير عن سعادته بهذا التعاون الرابع مع جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، كما أعرب عن تقديره للعمل المنجز من خلال برنامج كوسانوني مع سفارة اليابان في السابق في مجال الزراعة.
وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 30 لبرنامج المنح كوسانوني في مصر، مؤكدا استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية التي تلعب دورا محوريا في مصر من خلال تنفيذ برنامج كوسانوني.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن تقديره العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامه القوي بالمشروع، وسلط الضوء على ريادة برنامج كوسانوني في المجالات التي يدعمها وعمله في مناطق لا يعمل بها مانحين آخرين مما يجعله يصنع نموذجا جديدا ويشجع من بعده الشركاء والأعمال على حد سواء لاستكشافه والعمل عليه.
و أشاد بالدراسة المستفيضة ببرنامج كوسانوني للمشروع والتي تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمشروع، حيث يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقة للمجتمع.
يذكر أن برنامج كوسانوني الياباني يوفر دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية.
وقدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا، بما في ذلك هذا المشروع، في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969582
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