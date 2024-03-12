منحة يابانية بـ2.7 مليون جنيه لمشروع الألبان بالوادي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) وقع سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، والمدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية نادي كامل، عقد منحة لمشروع المساعدة اليابانية للأمن الإنساني الأساسي (كوسانوني) التي تستهدف تعزيز أنشطة الجمعية غير الحكومية.

وأوضحت سفارة اليابان – في بيان اليوم – أن المنحة تبلغ حوالي 2.7 مليون جنيه إلى الجمعية لتحسين البيئة الغذائية وزيادة معدل التوظيف والدخل في منطقة بلاط بالوادي لجديد من خلال توفير مرافق لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان وبرنامج تدريبي للشباب، حيث سينشئ المشروع حظائر للماشية ومصنع الألبان بما في ذلك معدات وأدوات إنتاج الألبان وسيوفر برامج تدريبية للشباب.

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وأعرب السفير عن سعادته بهذا التعاون الرابع مع جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، كما أعرب عن تقديره للعمل المنجز من خلال برنامج كوسانوني مع سفارة اليابان في السابق في مجال الزراعة.

وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 30 لبرنامج المنح كوسانوني في مصر، مؤكدا استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية التي تلعب دورا محوريا في مصر من خلال تنفيذ برنامج كوسانوني.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن تقديره العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامه القوي بالمشروع، وسلط الضوء على ريادة برنامج كوسانوني في المجالات التي يدعمها وعمله في مناطق لا يعمل بها مانحين آخرين مما يجعله يصنع نموذجا جديدا ويشجع من بعده الشركاء والأعمال على حد سواء لاستكشافه والعمل عليه.

و أشاد بالدراسة المستفيضة ببرنامج كوسانوني للمشروع والتي تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمشروع، حيث يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقة للمجتمع.

يذكر أن برنامج كوسانوني الياباني يوفر دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية.

وقدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا، بما في ذلك هذا المشروع، في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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