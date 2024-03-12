منتجون: الأعلاف بريئة من ارتفاع أسعار الدواجن

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الزينى)): 30% زيادة فى الطلب لتخزين احتياجات رمضان
عزا منتجو الدواجن أسباب الزيادات المتتالية فى الأسعار إلى ارتفاع معدل الطلب من قِبل المستهلكين تزامناً مع الشهر الكريم، ونقص المعروض بالسوق المحلى.
وقال المنتجون، إنَّ الأعلاف بريئة من الزيادات الحالية، خاصة أن وتيرة الإفراج تسير بشكل سريع، ورغم انخفاض أسعار خامات الأعلاف.. لكن لا تزال الدواجن تلامس 100 جنيه للكيلو أرض المزرعة.
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وأفرجت مصلحة الجمارك عن سلع بـ13 مليار دولار، بداية من يناير الماضى حتى الأسبوع الماضى، بينما السلع المكدسة حالياً بالموانئ تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار، وفقاً لبيان من وزارة المالية.
قال ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ الفترة الحالية هى فترة استهلاكية يتزايد فيها الطلب على الدواجن والأسماك بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بالشهور العادية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك حوَّل دفة المستهلكين نحو الدواجن بشكل كبير، متوقعاً تراجع الأسعار عن المستويات الحالية منتصف شهر رمضان بعد خروج الدورة الجديدة. “الثروة الحيوانية”: انخفاض أسعار الأعلاف سينعكس على اللحوم
وأشار إلى أن شركات قطاعى الإنتاج الحيوانى والدواجن تلقت خطابات من البنوك بالانتهاء من التدبيرات الدولارية للإفراج عن مدخلات الإنتاج الخاصة بها، وقطاع الدواجن يحتاج حوالى 350 مليون دولار أسبوعياً للإفراج عن الأعلاف والتحصينات والتطعيمات.
وقال منير السقا، رئيس مؤسسة السقا للاستيراد والتصدير الداجنى، إنَّ زيادة أسعار الدواجن الفترة الحالية بسبب ارتفاع أعداد النافق.
وأوضح أن أسعار الدواجن اليوم من أرض المزرعة تسجل 100 جنيه للكيلو.
وأشار إلى أن سعر الكتكوت هبط من 30 جنيهاً لـ22 جنيهاً يوم الأحد الماضى، ما يضمن دخول دورة تسكين جديدة مستقرة بالتزامن مع توافر عنصر التدفئة بحلول فصل الصيف. ((الصياد)): شركات الأعلاف تنتهى من حصر بضائعها المحتجزة للإفراج عنها
وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنَّ حركة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف تسير بصورة طبيعية وبصفة دورية فى الموانئ المصرية، ومن المقرر أن يعقب ذلك تراجع فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأوضح أن الشركات انتهت، الأسبوع الماضى، من حصر احتياجاتها من البضائع، من خلال تقديم المستندات الخاصة بالشحنات، وحصلت بعض الشركات على ((نموذج 4)) لاستلام البضائع من الموانئ، وتوقع تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة؛ بسبب وفرة المعروض فى الأسواق المحلية.
وقال المهندس محمد علام، رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ البنوك المتعاملة مع المجموعة طلبت منها الانتهاء من تدبير احتياجاتها الدولارية، وتم الإفراج الجمركى عن جزء كبير من خامات الأعلاف.
وأشار إلى انخفاض أسعار الأعلاف بقيمة 2700 جنيه للطن خلال أسبوع، ليسجل علف البادى سوبر 23% حوالى 26.2 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 26.1 ألف جنيه، وناهى سوبر 19% نحو 26 ألف جنيه، وست البيت 21.5% نحو 25.9 ألف جنيه، وبادى نامى 21% نحو 25.8 ألف جنيه.
وقال المهندس عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الشركة تلقت إخطاراً من البنك الأهلى يفيد بالانتهاء من التدبير الدولارى للبضائع الخاصة بالشركة المحتجزة بالموانئ.
وأضاف ((الدماصى))، أن إجمالى البضائع الخاصة بالشركة المحتجزة بالموانئ يقدر بنحو 7 آلاف طن خامات أعلاف بقيمة 700 ألف دولار، وتم التدبير الدولارى لنحو ألفى طن بقيمة 200 ألف دولار، ويتبقى 5 آلاف طن بقيمة 500 ألف دولار، ومن المتوقع الانتهاء من تدبير الجزء الأخير الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار لجميع شركات الأعلاف؛ بسبب توحيد سعر الصرف، ومن المتوقع أن تعود الشركات للعمل بكامل طاقتها بعد استقرار منظومة التسعير.
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