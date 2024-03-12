منتجون: الأعلاف بريئة من ارتفاع أسعار الدواجن

عزا منتجو الدواجن أسباب الزيادات المتتالية فى الأسعار إلى ارتفاع معدل الطلب من قِبل المستهلكين تزامناً مع الشهر الكريم، ونقص المعروض بالسوق المحلى.

وقال المنتجون، إنَّ الأعلاف بريئة من الزيادات الحالية، خاصة أن وتيرة الإفراج تسير بشكل سريع، ورغم انخفاض أسعار خامات الأعلاف.. لكن لا تزال الدواجن تلامس 100 جنيه للكيلو أرض المزرعة.

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وأفرجت مصلحة الجمارك عن سلع بـ13 مليار دولار، بداية من يناير الماضى حتى الأسبوع الماضى، بينما السلع المكدسة حالياً بالموانئ تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار، وفقاً لبيان من وزارة المالية.

قال ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ الفترة الحالية هى فترة استهلاكية يتزايد فيها الطلب على الدواجن والأسماك بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بالشهور العادية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك حوَّل دفة المستهلكين نحو الدواجن بشكل كبير، متوقعاً تراجع الأسعار عن المستويات الحالية منتصف شهر رمضان بعد خروج الدورة الجديدة.

وأشار إلى أن شركات قطاعى الإنتاج الحيوانى والدواجن تلقت خطابات من البنوك بالانتهاء من التدبيرات الدولارية للإفراج عن مدخلات الإنتاج الخاصة بها، وقطاع الدواجن يحتاج حوالى 350 مليون دولار أسبوعياً للإفراج عن الأعلاف والتحصينات والتطعيمات.

وقال منير السقا، رئيس مؤسسة السقا للاستيراد والتصدير الداجنى، إنَّ زيادة أسعار الدواجن الفترة الحالية بسبب ارتفاع أعداد النافق.

وأوضح أن أسعار الدواجن اليوم من أرض المزرعة تسجل 100 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن سعر الكتكوت هبط من 30 جنيهاً لـ22 جنيهاً يوم الأحد الماضى، ما يضمن دخول دورة تسكين جديدة مستقرة بالتزامن مع توافر عنصر التدفئة بحلول فصل الصيف.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنَّ حركة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف تسير بصورة طبيعية وبصفة دورية فى الموانئ المصرية، ومن المقرر أن يعقب ذلك تراجع فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأوضح أن الشركات انتهت، الأسبوع الماضى، من حصر احتياجاتها من البضائع، من خلال تقديم المستندات الخاصة بالشحنات، وحصلت بعض الشركات على ((نموذج 4)) لاستلام البضائع من الموانئ، وتوقع تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة؛ بسبب وفرة المعروض فى الأسواق المحلية.

وقال المهندس محمد علام، رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ البنوك المتعاملة مع المجموعة طلبت منها الانتهاء من تدبير احتياجاتها الدولارية، وتم الإفراج الجمركى عن جزء كبير من خامات الأعلاف.

وأشار إلى انخفاض أسعار الأعلاف بقيمة 2700 جنيه للطن خلال أسبوع، ليسجل علف البادى سوبر 23% حوالى 26.2 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 26.1 ألف جنيه، وناهى سوبر 19% نحو 26 ألف جنيه، وست البيت 21.5% نحو 25.9 ألف جنيه، وبادى نامى 21% نحو 25.8 ألف جنيه.

وقال المهندس عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الشركة تلقت إخطاراً من البنك الأهلى يفيد بالانتهاء من التدبير الدولارى للبضائع الخاصة بالشركة المحتجزة بالموانئ.

وأضاف ((الدماصى))، أن إجمالى البضائع الخاصة بالشركة المحتجزة بالموانئ يقدر بنحو 7 آلاف طن خامات أعلاف بقيمة 700 ألف دولار، وتم التدبير الدولارى لنحو ألفى طن بقيمة 200 ألف دولار، ويتبقى 5 آلاف طن بقيمة 500 ألف دولار، ومن المتوقع الانتهاء من تدبير الجزء الأخير الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار لجميع شركات الأعلاف؛ بسبب توحيد سعر الصرف، ومن المتوقع أن تعود الشركات للعمل بكامل طاقتها بعد استقرار منظومة التسعير.