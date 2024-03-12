أسواق السلفادور تفتح أبوابها أمام اليوسفي المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الزراعة السيد القصير، فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.
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وأفاد التقرير، بأن السلطات الزراعية السلفادورية أخطرت الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق في بلادهم أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليًا في التصدير.
يذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
يشار إلى أن التقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية قد ذكر أنه قطاع الزراعة المصري حقق خلال يناير الماضي إيرادات بلغت 467 مليون دولار، والتي تعد ثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.
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