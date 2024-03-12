Wednesday, 13 March 2024 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجعات بأسعار البن بعد تحريك سعر الدولار فى البنوك

3/12/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((فوزى)): شعبة البن وجهت المنتجين لخفض الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة

قال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الشعبة تتواصل مع الشركات المنتجة بشكل دورى للاتفاق على التسعير، بعد دراسة جميع المتغيرات التى طرأت على السوق، على المستوى المحلى أو العالمى.

أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الشعبة اتفقت مع المنتجين على خفض أسعار البن، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انخفاض التكاليف الخاصة بالاستيراد، وبدء تدفق الخام على الأسواق بعد توافر النقد الأجنبى لدى البنوك.

موضوعات متعلقة حصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام ((الأصدقاء)) تضاعف إنتاجها من الزبادى خلال شهر رمضان ((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات

كشف أن البنوك بدأت فى مخاطبة مستوردى القطاع بشأن فتح اعتمادات مستندية لبضائعهم الموجود بالموانئ، لحصر احتياجاتهم الدولارية، تمهيداً للبدء فى الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة، ما يعزز اتجاه الشركات المنتجة لخفض الأسعار حالياً وخلال المرحلة المقبلة مع بدء تدفق الخام.

أكد أن استيراد المنتجين جميع أنواع حبوب القهوة من الخارج، هو ما يجعل السوق يتأثر بشكل لحظى بالمتغيرات المختلفة الخاصة بالواردات وسعر الصرف.

اضطرابات البحر الأحمر تسبب فوضى عالمية في تجارة القهوة

لفت إلى أن القطاع عانى كثيراً من تغيرات الأسعار فى البورصات العالمية، والتى كانت بسبب تأثير التغيرات المناخية على الدول التى تزرع حبوب القهوة، وأزمة نقص السيولة الدولارية، ومؤخراً اضطرابات البحر الأحمر التى ضاعفت مدد وصول الشحنات والبضائع إلى وجهتها، وتزامن ذلك مع ارتفاع طفيف بتكلفة الشحن.

أوضح رئيس الشعبة، أن متوسط سعر كيلو البن السادة يبلغ نحو 400 جنيه، ويصل متوسط سعر الكيلو المحوج نحو 520 جنيهاً.

وخفضت شركة عبدالمعبود أسعار جميع منتجاتها بمعدل 80 جنيهاً للكيلو، بحسب منشور حصلت عليه ((البورصة)).

وقالت الشركة، إن التخفيضات تأتى من منطلق تخفيف الأعباء على المستهلكين، وتقديراً لجهود الدولة فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع والتى ستؤدى إلى انطلاقها وتشغيلها بكامل طاقتها.

((أحمد)): ارتفاع السعر العالمى كان سبباً رئيسياً فى زيادات الأسعار بالشهور الماضية

كما قال سيد أحمد، أحد مستوردى ((حبوب القهوة))، إنَّ البنوك التى يتعامل معها طلبت منه تقديم المستندات وحصر الاحتياجات الدولارية، تمهيداً لتدبيرها والإفراج عنها.

أضاف أنه مع توافر العملات الأجنبية فى البنوك مع الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والمركزى، بات القطاع يستشعر الطمأنينة بعد فترات من عدم وضوح الرؤية.

توقع أن يستشعر السوق نتائج تلك الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، بعد الإفراج عن البضائع ومن ثم زيادة المعروض بالأسواق.

أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادات التى شهدتها أسعار البن على مدار الشهور الماضية، كانت بسبب نقص المعروض من بعض الدول المنتجة، ما أدى إلى صعود السعر فى البورصات العالمية.

MENAFN12032024000202011048ID1107969579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث