تراجعات بأسعار البن بعد تحريك سعر الدولار فى البنوك

قال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الشعبة تتواصل مع الشركات المنتجة بشكل دورى للاتفاق على التسعير، بعد دراسة جميع المتغيرات التى طرأت على السوق، على المستوى المحلى أو العالمى.

أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الشعبة اتفقت مع المنتجين على خفض أسعار البن، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انخفاض التكاليف الخاصة بالاستيراد، وبدء تدفق الخام على الأسواق بعد توافر النقد الأجنبى لدى البنوك.

موضوعاتحصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام ((الأصدقاء)) تضاعف إنتاجها من الزبادى خلال شهر رمضان ((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات

كشف أن البنوك بدأت فى مخاطبة مستوردى القطاع بشأن فتح اعتمادات مستندية لبضائعهم الموجود بالموانئ، لحصر احتياجاتهم الدولارية، تمهيداً للبدء فى الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة، ما يعزز اتجاه الشركات المنتجة لخفض الأسعار حالياً وخلال المرحلة المقبلة مع بدء تدفق الخام.

أكد أن استيراد المنتجين جميع أنواع حبوب القهوة من الخارج، هو ما يجعل السوق يتأثر بشكل لحظى بالمتغيرات المختلفة الخاصة بالواردات وسعر الصرف.

لفت إلى أن القطاع عانى كثيراً من تغيرات الأسعار فى البورصات العالمية، والتى كانت بسبب تأثير التغيرات المناخية على الدول التى تزرع حبوب القهوة، وأزمة نقص السيولة الدولارية، ومؤخراً اضطرابات البحر الأحمر التى ضاعفت مدد وصول الشحنات والبضائع إلى وجهتها، وتزامن ذلك مع ارتفاع طفيف بتكلفة الشحن.

أوضح رئيس الشعبة، أن متوسط سعر كيلو البن السادة يبلغ نحو 400 جنيه، ويصل متوسط سعر الكيلو المحوج نحو 520 جنيهاً.

وخفضت شركة عبدالمعبود أسعار جميع منتجاتها بمعدل 80 جنيهاً للكيلو، بحسب منشور حصلت عليه ((البورصة)).

وقالت الشركة، إن التخفيضات تأتى من منطلق تخفيف الأعباء على المستهلكين، وتقديراً لجهود الدولة فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع والتى ستؤدى إلى انطلاقها وتشغيلها بكامل طاقتها.

كما قال سيد أحمد، أحد مستوردى ((حبوب القهوة))، إنَّ البنوك التى يتعامل معها طلبت منه تقديم المستندات وحصر الاحتياجات الدولارية، تمهيداً لتدبيرها والإفراج عنها.

أضاف أنه مع توافر العملات الأجنبية فى البنوك مع الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والمركزى، بات القطاع يستشعر الطمأنينة بعد فترات من عدم وضوح الرؤية.

توقع أن يستشعر السوق نتائج تلك الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، بعد الإفراج عن البضائع ومن ثم زيادة المعروض بالأسواق.

أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادات التى شهدتها أسعار البن على مدار الشهور الماضية، كانت بسبب نقص المعروض من بعض الدول المنتجة، ما أدى إلى صعود السعر فى البورصات العالمية.