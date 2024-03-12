بوريل: ما يجري في غزة قمة صراع خطير محتدم منذ قرن من الزمان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيفبوريل، إن "ما يجري في غزة ليس سوى قمة صراع خطير وغير اعتيادي ظل محتدما بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يقرب من قرن من الزمان".

وأضاف، أن المجاعة في غزة "تستخدم كسلاح حرب"، موضحا أن "هذه أزمة إنسانية وليست كارثة طبيعية، إنها ليس فيضانا وزلزالا. إنها (أزمة) من صنع البشر".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة بمجلس الأمن الدولي،

الثلاثاء، بخصوص التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال بوريل: "عندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو، علينا أن نتذكر أننا اضطررنا للقيام بذلك لأن الوسيلة الطبيعية لتقديم الدعم عبر الطرق (البرية) أصبحت مغلقة بشكل مصطنع".

وشدد المسؤول الأوروبي قائلا: "علينا إدانة ما يحدث في غزة بنفس الكلمات التي ندين بها ما يجري في أوكرانيا".

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