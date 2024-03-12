شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN /استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون، الليلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري، فيما أفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب، والشهيدان هما الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً)، والشهيد عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاماً).

وباستشهاد الشابين قرب الجيب، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى ثلاثة، إذ استشهد في وقت سابق من مساء اليوم الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) في مخيم شعفاط.