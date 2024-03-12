شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN /
استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون، الليلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري، فيما أفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب، والشهيدان هما الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً)، والشهيد عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاماً).
وباستشهاد الشابين قرب الجيب، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى ثلاثة، إذ استشهد في وقت سابق من مساء اليوم الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) في مخيم شعفاط.
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