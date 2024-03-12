استشهاد مواطن واصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

واكدت مصادر طبية استشهاد الشاب ربيع النورسي، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال، واصابة 5 آخرين بجروح وصفت بين متوسطة وخطيرة.

وقال مراسلنا، إن قوة عسكرية اسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجروحهما.

وأوضح أن من بين الاصابات: إصابة خطيرة بالرأس، واصابة في القدم اليسرى، واصابة في اليد، واصابة في الكتف، واصابة أسفل الظهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة.

وقال مراسلنا، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.