استشهاد مواطن واصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN / استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الأربعاء.
واكدت مصادر طبية استشهاد الشاب ربيع النورسي، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال، واصابة 5 آخرين بجروح وصفت بين متوسطة وخطيرة.
وقال مراسلنا، إن قوة عسكرية اسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجروحهما.
وأوضح أن من بين الاصابات: إصابة خطيرة بالرأس، واصابة في القدم اليسرى، واصابة في اليد، واصابة في الكتف، واصابة أسفل الظهر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة.
وقال مراسلنا، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.
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