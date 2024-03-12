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«أمان» تطور فندقاً بدبي

3/12/2024 9:20:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتعاون ((برايت ستارت)) مع شركة ((أمان)) لتطوير فندق ((أمان دبي)) الذي يقع على شاطئ جميرا، وسيضم أجنحة فقط.

وسيضم الموقع أيضاً منتجع أمان الصحي إضافة إلى العديد من المطاعم. وأمان دبي حالياً في مرحلة التطوير وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول العقار في الأشهر المقبلة.

وبرايت ستارت، المالكة لمشروع أمان دبي، هي شركة للاستثمار العقاري ولديها محفظة تضم مشاريع تطوير سكنية وأخرى تجارية ومشاريع ضيافة. وستقوم على تصميم الفندق شركة ((كيري هيل أركيتكتس)). وقال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمان ((دبي مدينة عالمية، تقود مسيرة التطور الديناميكي، وتقدم مجموعة تجارب فريدة للزوار والمقيمين)).

و((لطالما كان تسجيل حضور لفنادق أمان في دبي جزءاً من رؤيتنا للنمو. كان تأمين الموقع الأمثل أمراً بالغ الأهمية لضمان تقديم الخدمات التي نشتهر بها عالمياً. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة برايت ستارت التي تتمتع بفهم عميق لهذا السوق، لإضفاء الحيوية على مشروع أمان)).

وتأسست أمان للفنادق والمنتجعات عام 1988، وتضم الآن 35 فندقاً ومنتجعاً ومساكن ذات علامات تجارية في محفظتها. في عام 2020، قدمت أمان علامة تجارية فندقية جديدة، جانو - وتعني ((الروح)) باللغة السنسكريتية. ومن المقرر افتتاح فندقها الأول، جانو طوكيو، هذا الشهر.

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