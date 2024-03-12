مدينة إكسبو دبي تحتضن شقق «شيفال ميزون» الفندقية

تعمل مدينة إكسبو دبي على توسيع عروض الضيافة التي تقدمها لتشمل الشقق الفندقية للإقامة الطويلة والقصيرة في فندق شيفال ميزون - مدينة إكسبو دبي المقرر افتتاحه في 2025، وذلك بعد اتفاقية مع مجموعة شيفال؛ إحدى العلامات التجارية الرائدة بالمملكة المتحدة للشقق الفندقية الفاخرة.

والاتفاقية علامة فارقة مهمة بالتطور المستمر لمدينة إكسبو دبي، تعزز جاذبيتها للزوار والمقيمين. وسيعمل فندق شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، على إعادة تصميم جناح القيادة السابق المجاور لساحة الوصل بقلب المدينة. واستضاف جناح القيادة، الذي تم بناؤه في الأصل لإكسبو 2020، العديد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات أثناء انعقاد الحدث الدولي، ومرة أخرى، مؤخراً، في مؤتمر المناخ ((كوب28)). وسيضم الفندق الجديد 150 شقة فندقية وقاعة بمساحة 1500 متر مربع للفعاليات والمؤتمرات.

ويضاف شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، إلى العروض السكنية الحالية في المدينة، بما في ذلك الفلل في إكسبو فالي والشقق في إكسبو سنترال، وعروض المساحات المكتبية التجارية، فضلاً عن أماكن الإقامة الحالية للزوار. وهو ما يعزز مكانة المدينة باعتبارها مركزاً رئيسياً في خطة دبي الحضرية 2040 .

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: ((يمثل هذا التطوير مع مجموعة شيفال خطوة بارزة في تحول مدينتنا إلى وجهة مزدهرة، حيث توفر خيارات الإقامة التي تلبي احتياجات المقيمين والزوار سواء كانوا يقيمون لبضعة أيام أو بضعة أشهر أو يجعلون المدينة موطنهم الدائم. وباعتبارنا مركزاً حيوياً ومتنامياً للأعمال والابتكار والثقافة والترفيه ووجهة مفضلة للفعاليات المحلية والعالمية.

وقال محمد العوضي، المدير العام لمجموعة شيفال: ((يشرفنا العمل مع مدينة إكسبو دبي لتعزيز مكانة هذه المدينة الرائدة والقيام بدور في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة. وتتمتع دبي بسمعة متميزة في الابتكارات الفاخرة)).