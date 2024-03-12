«دناتا» تحصل على اعتماد «إياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

حصلت ((دناتا))؛ الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم من مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي ((إياتا)). ويجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وكانت رحلة ((دناتا)) مع برنامج بطاريات الليثيوم قد بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً، أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم، التي شاركت جميعها في عملية تدقيق شاملة. وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أول مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات. وأقيم حفل اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ((اياتا)) لهذه المحطات في اجتماع الندوة العالمية للشحن التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وقال غيوم كروزير، نائب رئيس أول ((دناتا)) للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: ((إن الحصول على اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم، يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا عملائنا)).

وقال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: ((تواصل الشحنات الجوية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم نموها، ويأتي ضمان نقل هذه العناصر بأمان وكفاءة في صدارة الأولويات. ولتحقيق ذلك يجب الامتثال للتغييرات التنظيمية ودمج أفضل الممارسات في مناولة بطاريات الليثيوم عبر سلسلة التوريد.