افتتاح «فور بوينتس باي شيراتون» العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فندق ((فور بوينتس باي شيراتون))، وهو جزء من مجموعة العلامات التجارية الفندقية التابعة لشركة ماريوت الدولية، عن افتتاح فندق ((فور بوينتس باي شيراتون العين)).
ويمثل ذلك خامس فندق فور بوينتس باي شيراتون في الإمارات، وقد تم تغيير علامته التجارية وتحديثها وترقيتها من الناحية التشغيلية لتعطي مزيجاً مثالياً من الراحة والرفاهية.
ويحتوي الفندق على 218 غرفة، 33 جناحاً بها مطابخ صغيرة وصالة وشرفات، وردهة واسعة محدثة ومناطق مخصصة للضيوف، ومرافق قاعة اجتماعات محسنة للضيوف من رجال الأعمال، بما في ذلك قاعة ترحيبية كبيرة لما قبل المؤتمرات مع قاعة فعاليات موسعة وقاعة احتفالات لحفلات الزفاف والمناسبات الكبرى ومقهى.
وهناك 24000 متر مربع من المساحة المبنية بما في ذلك ملعب تنس وحمام سباحة أولمبي ومركز لياقة بدنية.
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