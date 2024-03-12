«أبل» تفتح متجراً في شنغهاي رغم تباطؤ المبيعات في الصين

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل)) لفتح متجر جديد في مدينة شنغهاي الصينية في وقت لاحق من الشهر الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تباطؤاً في مبيعات هاتفها الذكي أيفون في السوق الصينية.

وبحسب موقع أبل الإلكتروني، سيتم فتح الفرع الجديد باسم ((أبل جينجان)) في 21 مارس الحالي. وتمتلك أبل 46 موقعاً في الصين حيث تضم مدينة شنغهاي العدد الأكبر من هذه المتاجر.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ((أبل)) تعتزم فتح العشرات من الفروع الجديدة أو الفروع التي تم تغيير مكانها أو تجديدها في السنوات القليلة المقبلة.

وفي آخر نتائج فصلية لها، أعلنت ((أبل)) تراجع مبيعاتها في منطقة الصين الكبرى إلى 20.82 مليار دولار مقابل 23.91 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح للسوق أن هواتف آيفون احتلت المركز الرابع بعد أكثر 6 هواتف شعبية في المناطق الحضرية بالصين.