رواتب المديرات التنفيذيات في نيوزيلندا ضعف نظرائهن الرجال

تحصل المديرات التنفيذيات في نيوزيلندا على متوسط راتب قدره 5.9 ملايين دولار، أي أكثر من ضعف نظرائهن الرجال الذين يبلغ متوسط أجرهم 2.6 مليون دولار.

وتتمتع هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بأقوى تمثيل في مجلس الإدارة مع أكثر من 40% من المديرات التنفيذيات، حسبما أظهر مؤشر MSCI ACWI الذي يضم 2868 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال من الأسواق المتقدمة والناشئة.

والدول المتقدمة متخلفة للغاية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الوظائف العليا، ففي دول مثل سويسرا (2.2%)، وهولندا (3.2%)، وألمانيا (3.6%)، من بين دول أخرى، كان هناك أقل من 5% من المديرات التنفيذيات في الوظائف العليا.

حيث تتقاضى النساء الموجودات في سويسرا أجوراً أقل بأربع مرات من نظرائهن الذكور، حسبما ذكر موقع ((سي إن بي سي)). وفي آسيا، يوجد في اليابان (1.1%)، وكوريا الجنوبية (3.2%)، وهونج كونج (4.8%) أقل من 5% من المديرات التنفيذيات، رغم أنهن في كوريا الجنوبية يكسبن أكثر من نظرائهن من الرجال، وفقاً لتقرير MSCI.

وارتفعت مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء عام 2023 إلى 25.8% من 24.5% في العام السابق، وفقاً للتقرير نفسه. وفي حين أن هذا الارتفاع يعد علامة جيدة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به حتى تتمتع النساء بفترة ولاية مستقرة في مجلس الإدارة.

وقالت شيترا هيبورن، رئيسة قسم الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في MSCI: ((هناك فجوة كبيرة بين ما يحدث بمجرد وصول النساء إلى مجلس الإدارة، ومتوسط الفترة الزمنية التي تقضيها النساء في أي مجلس إدارة يبلغ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة)).

ومن بين القطاعات الـ 11 التي تتبعها مؤشر MSCI، استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات على أكبر نسبة من الشركات، حيث كانت جميع مجالس الإدارة من الذكور بنسبة 15%، بزيادة قدرها 0.8% عن عام 2022، يليه قطاع صناعة المواد بنسبة 14%.