التضخم الأساسي في أمريكا يفوق التوقعات للشهر الثاني

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.

وتجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يناير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8%.

ويرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 0.4% عن يناير و3.2% عن العام الماضي، مدعوماً بأسعار البنزين.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بدعم من أرباح قوية للشركات، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة خلال التداولات، مقترباً من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحداً بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.

وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأمريكية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.

وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.

الفائدة

من جهة أخرى، قال إيريك نيلسون كبير خبراء الاقتصاد في بنك يوني كريديت الإيطالي إن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو بدء خفض أسعار الفائدة دون انتظار قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخطوة مماثلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيلسون القول إنه في ضوء قوة سوق العمل مع استمرار نمو الأجور ووجود المزيد من إجراءات الدعم المالي، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى أن يظل مقيداً. وإذا كان الأمر كذلك فعلى مسؤولي السياسة النقدية في منطقة اليورو المضي في مسار مختلف عن مسار نظرائهم الأمريكيين.

وأضاف نيلسون إن المؤشرات الحالية تقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، على عكس الحال في أوروبا.

في الوقت نفسه، يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بحلول يونيو المقبل.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وكشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية ((يوروستات)) الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعاً، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3% في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4% في ديسمبر الماضي.

اليابان

واصل المؤشر نيكاي الياباني الهبوط الثلاثاء وسط توقعات أقوى بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.1 بالمئة عند 38797.51 نقطة، وعوض بعض الخسائر واسعة النطاق التي تكبدها في الجلسة الصباحية لكنه لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.

وواصل المؤشر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة الاثنين.

واقتفت أسهم التكنولوجيا، التي ساهمت بشكل كبير في مكاسب المؤشر نيكاي التي بلغت 16 بالمئة حتى الآن هذا العام، أثر نظيراتها الأمريكية.

وهبط سهم عملاقة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.

لكن خسائر المؤشر نيكاي ظلت محدودة مع تعافي أسهم قيادية على المؤشر مثل سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة يونيكلو للملابس وسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست اللذين ارتفعا 1.4 و0.9 بالمئة على الترتيب.

كما صعدت أسهم شركات التصدير إلى حد ما بعد تراجع الين في تعاملات بعد الظهر الآسيوية بسبب تعليقات أقل تفاؤلاً لرئيس بنك اليابان بشأن الاقتصاد، ومع ذلك واصل سهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور الانخفاض وتراجع 0.7 بالمئة.

وارتفع الين في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية المزمع في 18 و19 مارس .

أما أسهم قطاعي البنوك وشركات التأمين، التي سجلت عددا من أكبر المكاسب منذ بداية العام حتى الآن، فقد تراجعت 1.9 و1.6 بالمئة على الترتيب، وسط التعديلات التي أجراها المستثمرون. وخسرت أسهم تجارة الجملة 1.4 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.4 بالمئة عند 2657.24 نقطة.