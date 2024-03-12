استشهاد طفل في القدس
التاريخ
3/12/2024 9:06:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن محافظ القدس استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط.
وعرف ان الطفل هو الشهيد رامي الحلحولي (12 عاماً).
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