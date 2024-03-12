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سيناتور أميركي يهدد بوقف مبيعات الأسلحة إذا هوجمت رفح

3/12/2024 9:06:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع بوليتيكو عن السيناتور الأميركي كريس فان هولين قوله إن وقف مبيعات الأسلحة أمر مطروح إذا شن نتنياهو هجوما واسعا على رفح.

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