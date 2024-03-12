محمد بن زايد يتقبل تهاني مسؤولين ووفد «الوطني» بحلول رمضان

محمد بن زايد يتقبل تهاني مسؤولين ووفد «الوطني» بحلول رمضان
التاريخ
3/12/2024 8:00:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
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