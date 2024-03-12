رئيس الدولة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي ومسؤولين وضيوفاً للتهنئة برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وضيوف مجلس قصر البطين من المسؤولين والمواطنين، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعبها بالخير واليمن والبركات.

حضر مجلس قصر البطين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وضيوف المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز