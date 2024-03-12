تقود برخصة منتهية.. عجوز عمرها 103 أعوام في قبضة الشرطة الإيطالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوقفت الشرطة في إيطاليا ما يعتقد أنها واحدة من أكبر المخالفين لقواعد المرور سناً
على الإطلاق، حيث لا تحمل رخصة قيادة ومن دون تأمين، ولكنها فخورة بعمر يبلغ 103 أعوام.
وتم إيقاف المرأة المسنة، المولودة في عام 1920، وهي تقود سيارتها وسط بلدة بوندينو الإيطالية الصغيرة في الشمال خلال منتصف الليل، حسبما ذكرت السلطات، الثلاثاء.
ولفتت المرأة انتباه الشرطة لها لأنها كانت تقود بسرعة وتمر بشكل متكرر عبر الشوارع نفسها في نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وخلال الفحص، اكتشفت دورية الشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بها انتهت صلاحيتها منذ عامين. إضافة إلى ذلك، لم يكن لدى السيدة العجوز تأمين على سيارتها. ونتيجة لذلك، تم حجز السيارة ونقلها بوساطة شاحنة قطر.
وتم نقل المرأة إلى منزلها بسيارة الشرطة. ووفقاً لأقوالها، كانت قد انطلقت لزيارة أصدقاء لها خارج المدينة.
وتقع بوندينو في منطقة إميليا رومانيا ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة.
MENAFN12032024000110011019ID1107969334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.