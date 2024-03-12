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تقود برخصة منتهية.. عجوز عمرها 103 أعوام في قبضة الشرطة الإيطالية

3/12/2024 8:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت الشرطة في إيطاليا ما يعتقد أنها واحدة من أكبر المخالفين لقواعد المرور سناً
على الإطلاق، حيث لا تحمل رخصة قيادة ومن دون تأمين، ولكنها فخورة بعمر يبلغ 103 أعوام.

وتم إيقاف المرأة المسنة، المولودة في عام 1920، وهي تقود سيارتها وسط بلدة بوندينو الإيطالية الصغيرة في الشمال خلال منتصف الليل، حسبما ذكرت السلطات، الثلاثاء.

ولفتت المرأة انتباه الشرطة لها لأنها كانت تقود بسرعة وتمر بشكل متكرر عبر الشوارع نفسها في نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وخلال الفحص، اكتشفت دورية الشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بها انتهت صلاحيتها منذ عامين. إضافة إلى ذلك، لم يكن لدى السيدة العجوز تأمين على سيارتها. ونتيجة لذلك، تم حجز السيارة ونقلها بوساطة شاحنة قطر.

وتم نقل المرأة إلى منزلها بسيارة الشرطة. ووفقاً لأقوالها، كانت قد انطلقت لزيارة أصدقاء لها خارج المدينة.

وتقع بوندينو في منطقة إميليا رومانيا ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة.

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