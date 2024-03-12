مركز أبوظبي للغة العربية يُشارك في «لندن الدولي للكتاب 2024»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في فعّاليات ((معرض لندن الدولي للكتاب 2024))، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 14 مارس الحالي في أولمبيا لندن.

ويعدّ معرض لندن من أكبر المعارض العالمية للكتاب التي تفتح المجال أمام الناشرين من كافة الدول لتعزيز حضورهم الدولي ودخول أسواق عالمية جديدة. ويسعى المركز من خلال مشاركته في المعرض للوصول إلى أهم الأسواق الدولية للنشر، وتعزيز أُطر التعاون مع الناشرين العالميين، بالإضافة إلى الترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن معارض الكتاب العالمية تُشكّل منصّة فاعلة لفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون بين روّاد صناعة النشر وقادة الفكر والأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، كما تدعم مساهمة المركز في تطوير هذه المجالات الثقافية والصناعات الإبداعية المرتبطة بالنشر والكتاب.

وأضاف أن مشاركة المركز في معرض لندن الدولي تتيح لنا الفرصة للتعريف بمشاريع المركز ومبادراته في خدمة حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في استدامة التواصل الحضاري وتنمية معارف الشعوب بثقافات بعضها البعض.

كما يُنظّم المركز، بالتزامن مع مشاركته في المعرض جلسة نقاشية بعنوان ((مركز أبوظبي للغة العربية: بناء الجسور مع الثقافة العربية))، تُسلّط الضوء على المشاريع والمبادرات التي يقدّمها مركز أبوظبي للغة العربية، والفرص التي تُتيحها لربط الثقافة العربية بالثقافات الأخرى.

وتستعرض الجلسة أيضاً أهم مشاريع المركز مثل: مشروع كلمة للترجمة، ومعارض ومهرجانات الكتاب التي يُنظّمها، فضلاً عن الجوائز والمنح العديدة التي يقدّمها المركز لدعم صناعة النشر والصناعات الإبداعية.