«خلقت لي بعد مماتي».. قصة واقعية بأسلوب إبداعي شائق

تقدم ((خلقت لي بعد مماتي)) الرواية الأولى للكاتب عبدالعزيز البقيش أفكاراً متنوعة عن الحياة، وتعكس قصة عميقة خُلقت من الواقع، وجسدها البقيش بأسلوب إبداعي شائق.

وأكد الكاتب الإماراتي عبدالعزيز البقيش أنه وجد في الكتابة ملاذاً للتعبير عن مشاعره وأفكاره، وأشار في حديثه لـ((البيان)) إلى أنه اختار أن يسلك درب الروايات القصصية الرومانسية، ليس فقط لأنها تعكس واقع الحياة، بل لأنها تمنحه الفرصة ليعبر عن نفسه بأصدق الطرق. تأتي هذه الرواية بعد رحلة من التردد والشك، لكن بدعم من شقيقه الأكبر، الكاتب عبدالرحمن البقيش، الذي كان له الفضل في تشجيعه ودعمه لتحقيق حلمه، وإصدار أول رواياته.

يعكس الدعم الأسري، الذي تلقاه عبدالعزيز البقيش الدور الحاسم، الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تحقيق النجاح، واليوم أصبحت روايته متوفرة في 14 مكتبة بالدولة، وأربع مكتبات في سلطنة عمان، وثلاث مكتبات في المملكة العربية السعودية، لتشهد على إنجازه. ويعكس نجاح الكاتب الإماراتي عبدالعزيز إصرار الشباب وطموحهم بتحقيق إنجازاتهم، وتعد هذه الخطوة دافعاً وتشجيعاً لكل هواة الكتابة.