فنانون: الإمارات مركز للفن المعاصر في المنطقة

تقدم الإمارات اهتماماً ودعماً لامتناهيين للفن والفنانين، وأصحاب المواهب، ويجد بعض الفنانين الأجانب الفرصة الجيدة للنماء والتطور في الدولة من خلال المرافق والمعارض الفنية التي تقام على مدار العام، ليساهموا في الاقتصاد الإبداعي والتطور الفني المستمر، لترتقي ذائقة الجماهير من خلال تنوع الفنون التي يطرحها فنانون من جنسيات مختلفة.

الفنون الإسلامية

((البيان)) التقت بالفنان الأذربيجاني فايق أحمد للحديث عن نشاطه الفني في الدولة ومدى الدعم الذي توفره المؤسسات الفنية ويقول:

في أوائل العام 2014، أتيحت لي الفرصة لعرض أعمالي ضمن صالة عرض ((كوادرو)) في دبي، وكان ذلك معرضي الفردي الأول في دبي. لاحقاً، شاركت أيضاً في بعض دورات مهرجان الفنون الإسلامية، ولطالما كانت دولة الإمارات مركزاً للفن المعاصر في منطقتنا.

من المعاهد، وصالات المعارض الفنية، والمزادات إلى التعليم. كما طورت الإمارات أيضاً من مشهد الفن المعاصر الأصيل على حد سواء مع المشهد الفني العالمي.

وأضاف: بالتأكيد الفن يحتاج إلى دعم، وأفضل دعم يمكن أن يقدمه الفرد هو زيارة المعارض والتعرف على عالم الفن والمشهد الفني. بالنسبة للفنان، فإن ردة فعل المشاهد وتفاعله مع العمل الفني هو بأهمية دعم المؤسسات الفنية للفنان.

إقبال الجماهير

وأكدت الفنانة التشكيلية ميسم قاسم على الدعم الكبير للفنانين ورواد الأعمال، وتقول: هناك اهتمام بالفن من القطاعين الحكومي والخاص، وحصلت على فرصة كبيرة لتطوير مشروعي والمشاركة في عدة معارض وورش عمل في الإمارات، ومما أثر فيّ بطريقة إيجابية اهتمام الدولة بتنمية المجتمع والجيل القادم وتشجيعه على تطوير الذات والتعلم والثقافة وهذا من أجمل ما تقدمه الدولة لشعبها.

وأضافت: أعمل على لوحات فنية عبارة عن قطع من الخشب والخيوط الملونة وبضع مسامير، لتكوّن تحفة فنية تحاكي ملامح الجمال، وأقيم العديد من الورش بالدولة والتي تلاقي إقبالاً من الجماهير واستحساناً مجتمعياً لتلك الأفكار، كما قدمت أعمالاً فنية مميزة لعدة جهات حكومية وخاصة في الإمارات.