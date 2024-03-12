مسرح رأس الخيمة يشيد بنجاح أيام الشارقة المسرحية

أكد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، أن الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهل المسرح من الفنانين المسرحيين والفرق المسرحية الإماراتية أسهم في نجاح الدورة الثالثة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية.

وثمن رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للعمل الثقافي المسرحي في الإمارة وحرص واهتمام سموهما بتفعيل دور مسرح رأس الخيمة الوطني كمؤسسة عمل ثقافية تحتضن المواهب والإبداعات الشبابية.

وتستثمر فراغ الشباب والفتيات، بما ينمي ويصقل مختلف مواهبهم وهواياتهم الثقافية والفنية وغيرها. وأشار بن صراي إلى مشاركة مسرح رأس الخيمة الوطني، في أيام الشارقة المسرحية 33 بمسرحية ((إسكان)) من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، إذ فاز مسرح رأس الخيمة بأربع جوائز فنية تكاد تكون الأكبر في تاريخه خلال العقد الأخير.

حيث حصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية ((إسكان))، بينما نال الفنان سعود النقبي جائزة أفضل مؤثرات صوتية موسيقية، وفاز الفنان عبدالرحمن الكاس على جائزة أفضل ديكور، وحصلت الفنانة بسمة مبارك على جائزة أفضل مكياج مسرحي.