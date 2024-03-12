النجوم الشباب يتصدرون دراما رمضان 2024

يشهد موسم دراما رمضان 2024 تقديم عدد من النجوم الشباب أولى بطولاتهم المطلقة ومن أبرزهم: ليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف في أولى تجاربهما بالبطولة الدرامية المطلقة في مسلسل ((أعلى نسبة مشاهدة))، والفنان نور النبوي في مسلسل ((إمبراطورية ميم))، والممثلة الشابة ملك أحمد زاهر في مسلسل ((محارب)) مع الفنان حسن الرداد.

ومن النجوم الشباب الذين يخوضون تجربة البطولة أول مرة الفنان أحمد داش في مسلسل ((مسار إجباري)) ويشارك في البطولة عمر عصام، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومن إخراج نادين خان.

آباء وبنون

يشارك الفنان نور النبوي في رمضان 2024 بمسلسل ((إمبراطورية ميم))، الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم وأبرزهم خالد النبوي، ونشوى مصطفى، وحلا شيحة، ومنى أحمد زاهر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وقصة المسلسل مأخوذة من رواية إحسان عبدالقدوس.

ويُعد مسلسل ((إمبراطورية ميم)) العمل الثاني الذي يجمع بين نور النبوي ووالده الفنان خالد النبوي بعد مسلسل ((راجعين يا هوى)) الذي تم عرضه في رمضان 2021.

أما مايان السيد فتشارك في الماراثون الدرامي عبر مسلسل ((إمبراطورية ميم)) مع الفنان خالد النبوي، ويضم المسلسل أيضاً الفنانة الشابة هاجر السراج لتكون أول مشاركة لها مع الفنان خالد النبوي بدور ابنته.

وعن الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر فقد شاركت في بطولة مسلسل ((محارب)) المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2024، ومن بطولة الفنان حسن الرداد، ويجمع المسلسل الفنانة ملك زاهر بوالدها الفنان أحمد زاهر.

وكانت المشاركة الأولى لملك زاهر مع والدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل ((لؤلؤ)) لتقدم فيه دور ابنته في سنة 2020، وجاءت المشاركة الثانية لها برفقة والدها في عمل مسرحي تحت عنوان ((عيلة لاسعة جداً)) وتم عرضه في سنة 2021، أما المشاركة الثالثة في السينما فكانت في فيلم ((فارس)) وعن مسلسل ((محارب)) فيكون المشاركة الرابعة لها مع والدها أحمد زاهر في رمضان 2024.

ويتضمن الماراثون الرمضاني مسلسل ((صدفة)) المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في العمل عدد من الوجوه الجديدة وأبرزهم نور إيهاب، وسليم الترك، وعلاء خالد.

تجديد

وقالت الناقدة الفنية حنان أبو الضياء لـ((البيان)): إن تصدر الشباب أمر طبيعي وليس بجديد، فمنذ 20 عاماً كان كريم عبدالعزيز وأحمد السقا ومنى زكي وأحمد عز على سبيل المثال من النجوم الشباب، لأن الدراما يجب أن تتنوع وتجدد دماءها، وخاصة أن هناك فئة كبيرة من الجمهور تتابعها، فكل فترة يظهر مجموعة جديدة من النجوم الشباب، ومن غير المنطقي أن يؤدي أي نجم من السابق ذكرهم دور طالب جامعة مثلاً.

وأضافت: إن جميع الأعمال الدرامية تحتوي على جميع الأعمار، وفي الأغلب مجموعة كبيرة منهم تكون في مرحلة الشباب ويجب أن يقدمها نجوم ومواهب جديدة، كما أكدت أنه ليس من المشترط أن يكون النجوم أبناء نجوم فهناك نجوم قدموا أبناءهم ولكن لم ينجحوا، وهناك أمثلة مثل نور النبوي ويوسف الكدواني نجحا نجاحاً باهراً بسبب موهبتهما واجتهادهما وحب الجمهور وتفاعله معهما، فالعمل الدرامي مبني على عدة أعمار وخاصةً الشباب.