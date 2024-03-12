مؤتمر للرسوم المتحركة يحتفي بعالم الأنمي مطلع مايو

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحتفي على مدى خمسة أيام بالفن والابتكار في صناعة الرسوم المتحركة وصناعة النشر، سيقام من 1 إلى 5 مايو المقبل، ويستضيف نخبة من خبراء الرسوم المتحركة والمحترفين وصناع المحتوى من جميع أنحاء العالم.

ويتميز المؤتمر ببرنامج غني يقدمه مخرجون ورسامون ينتمون إلى شركات عالمية كبرى مثل ديزني، ووارنر براذر، وسوني.

وفي تصريحها على انطلاق الدورة الثانية من مؤتمر الرسوم المتحركة، قالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: ((نسعى كمتخصصين في قطاع النشر إلى اكتشاف الفرص لتحقيق الازدهار والاستدامة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في تطوير مختلف الصناعات الإبداعية، وتوفير محتوى ثري ومتنوع تعتمد عليه تلك الصناعات)).

وفي تعليقه على المؤتمر قال بيترو بينيتي، المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: ((يعكس مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة التنوع الكبير والواسع على مستوى العالم في مدارس الرسوم المتحركة وتقنياتها التي تتطور بشكل متسارع)).

وسيبدأ المؤتمر بانطلاقة موسيقية مع حفل أوركسترا فلورنسا بوب الشهيرة، معلناً بداية خمسة أيام من الإبداع والحوار، يشارك فيها 32 متحدثاً دولياً يقدمون 11 ورشة عمل متخصصة و18 جلسة نقاش تفاعلية، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة لمدة 4 أيام بالتعاون مع خبراء أكاديمية آردمان.