الدورة 15 لجائزة «النقد التشكيلي» تبحث موضوع «العالم العربي في الاستشراق الفني»

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي ((العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية))، عنواناً للدورة 15 من الجائزة، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة في دائرة الثقافة في الشارقة لاختيار عنوان الدورة الجديدة، وفتح باب المشاركة في موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين في النقد التشكيلي، وذلك وفق الشروط والأحكام للجائزة.

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة: ((أسّست الجائزة، منذ انطلاقها في العام 2008، لمرحلة نقدية هي الأولى من نوعها في الفن التشكيلي العربي، وقد شكلت الجائزة مكانةً مهمةً في تعزيز المفهوم البصري من جهة، ودعم النقاد العرب من جهة أخرى، بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يقيناً من سموه بأهمية دعم الثقافة والفنون)).

وذكر القصير أن الجائزة تُعنى بالتعريف بالأعمال البحثية وتوسيع دائرة الاهتمام بالتجارب النقدية التشكيلية العربية، وتوثيقها عبر إصدارات متنوعة، ورصد مساراتها وتشجيع المواهب النقدية الشابة والتعريف بها، مشيراً إلى أنها قدمت على مدى دوراتها المتتالية أكثر من 50 فائزاً وفائزة إلى الساحة النقدية الفنية من مختلف الدول العربية، ليثري نتاجهم النقدي المكتبة العربية.

ولفت الأمين العام للجائزة إلى أن عنوان الدورة الحالية ((العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية)) يمضي نحو تأصيل البحث النقدي التشكيلي في الاستشراق الفني.

وأبرز مدير إدارة الشؤون الثقافية أن عنوان الجائزة يسعى إلى الإجابة عن الكيفية التي تناول بها فنانو ((الغرب)) حضارة ((الشرق)) العربي من خلال تمثل صورة العالم العربي وبيئته، عبر أعمال إبداعية وثقت لرؤية فنية عن الإنسان والمكان والزمان.

يشار إلى أن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تنفرد عربياً في هذا المجال النقدي تحديداً، فهي الجائزة الوحيدة التي تناقش موضوعاً فنياً حيوياً، وتبرز الجهود المبذولة من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب.