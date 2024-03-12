«الخن».. صورة الكويت في أربعينيات القرن الماضي

أحداث درامية مشوقة يطل بها المسلسل الكويتي ((الخن)) ويفتح بها أرشيف الماضي، طارقاً أبواب العلاقة بين الكويت وزنجبار.

فيما تسير الأحداث التي تقع في أربعينيات القرن الماضي على خط التجارة البحري بين البلدين، عبر حكاية طفلة صغيرة تنتمي إلى منطقة زنجبار، تضطر إلى الهرب خوفاً من جشع أشقائها وطمعهم في ورثة والدها التاجر الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

إنتاج ضخم

مسلسل ((الخن)) الذي يعرضه تلفزيون دبي طوال أيام الشهر الكريم من إنتاج شركة ((سفن ستايل)) الكويتية بالتعاون مع شركة ((أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني)) الإماراتية، حيث يُعد العمل أضخم إنتاج تراثي كما يتميز بديكوراته الخاصة، ومواقع تصويره التي تمت داخل مدن تراثية جديدة ومتكاملة الأركان، تم تشييدها خصيصاً بهدف تجسيد صورة الكويت وزنجبار في نهاية الأربعينيات.

كما يمتاز المسلسل بحبكته الدرامية التي انطلقت من فكرة الكاتبة المتميزة نوال الفيلكاوي، بينما نسج أحداثها الثنائي بدر الجزاف ومحمد العنزي اللذان ساهما في ابتكار العديد من المحاور والأحداث الإضافية التي أثرت الفكرة وزادت من عمقها، فيما تولى دفة إخراج العمل حسين دشتي المعروف بقدرته على تقديم حلول بصرية مبتكرة، ورؤى إخراجية مميزة تمنح العمل أبعاداً إبداعية أخرى.

خدمات إنتاجية

وفي هذا السياق، يؤكد المنتج الإماراتي محمد حسين، مؤسس ومدير عام شركة أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني، بأن المسلسل يمثل ثمرة التعاون مع شركة ((سفن ستايل)) في السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت رفد الدراما الخليجية بمجموعة من أهم الإنتاجات، ومنها ((نوح العين)) و((عزيز الروح)).

وقال: ((يعتبر مسلسل ((الخن)) إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل شركتي ((أكتيف ميديا)) و((سفن ستايل))، ولإنجازه تم تأمين كافة الخدمات الإنتاجية عالية الجودة، وتمكنا من بناء قرية تراثية ذات طابع كويتي، إضافة إلى ديكورات خاصة بالمدينة الزنجبارية، تحت إشراف مهندس ديكور متخصص في هذا الجانب، كما تم توفير ما تحتاجه هذه المدن من دعم لوجستي بالكامل، بهدف تقديم عمل مميز قادر على الارتقاء بالذائقة الفنية للجمهور، ويتمكن في الوقت نفسه من فتح الآفاق أمام الدراما الخليجية)).

مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع فريق من التقنيين الفنيين، ومن بينهم مصمم المكياج داريوش صالحيان الذي يمتلك رصيداً عالياً من التجارب الدرامية، إلى جانب عدد من المبدعين في مجالات التصوير والأزياء والديكور والمونتاج والموسيقى التصويرية لضمان إنتاج عمل يتلاءم مع الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

مرحلة جديدة

من جانبه، أشار المشرف العام والمنتج منصور حسين المنصور إلى أن مسلسل ((الخن)) يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدراما الكويتية. وقال: ((يرتكز العمل على تعاون كويتي إماراتي بناء، وهو ما يشرع الأبواب أمام المزيد من التعاون الفني المستقبلي الذي تساهم في إثراء الدراما الخليجية، ويعزز من صناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى الإعلامي ويقدمه وفق معايير عالية المستوى)).

نجوم

في المقابل، تولت نخبة من نجوم الكويت والخليج مهمة تجسيد أحداث ((الخن)) وراء الكاميرا، حيث تربع الفنان القدير محمد المنصور على عرش بطولة المسلسل، ويرافقه في ذلك الفنان الكبير حسين المنصور، والفنانة القديرة أسمهان توفيق.

والفنان جمال الردهان وخالد البريكي ومرام وجمعان الرويعي وسماح وحسن إبراهيم وفيصل الدوخي وهيلدا ياسين، ومحمد نومان وإبراهيم البيراوي، وعبدالله البلوشي ورانيا شهاب، ونجلاء العبدالله ومحمد الاستاذ ورابعة اليوسف، وأحمد التمار وبدر المنصور، وأحمد إياد، وجنان راشد، وثلة من النجوم الشباب.