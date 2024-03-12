20 مليوناً تابعوا حفل توزيع «الأوسكار» على شاشات التلفزيون

شهد معدل المتابعة التلفزيونية لحفل توزيع جوائز الأوسكار ارتفاعاً للسنة الثالثة على التوالي، مع وصول عدد مشاهدي الحدث إلى 20 مليون شخص، لكنه يبقى أدنى بكثير من أعلى نسبة مشاهدة حققها الحفل السينمائي.

وأشارت الأرقام الأولية لعدد متابعي الحفل التي نشرتها قناة ((ايه بي سي)) الأمريكية الاثنين الماضي، إلى أن 19,5 مليون شخص تسمروا أمام شاشاتهم مساء الأحد لحضور أمسية المكافآت السينمائية.

ويشكل هذا المعدل تقريباً ضعف عدد متابعي الأوسكار خلال فترة (كوفيد 19)، حين شاهد الاحتفال 10,4 ملايين شخص، وهو رقم أقل بكثير من 40 مليون مشاهد حققها الحدث قبل عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الأخيرة، تراجعت نسبة مشاهدة حفل الأوسكار في ظل المنافسة الجديدة من منصات البث التدفقي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وهيمن ((أوبنهايمر)) لكريستوفر نولان على الحفل مع فوزه بسبع جوائز أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

ونال فيلم ((بور ثينغز)) أربع مكافآت، بينها في فئة أفضل ممثلة لإيما ستون.

وباتت نجمة البوب بيلي ايليش أصغر فنانة تفوز بجائزتي أوسكار، وقد نالتها هذه المرة عن أغنية ((وات واز آي مايد فور)) من فيلم ((باربي)).