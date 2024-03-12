«شباب» يتوّج بطلاً لكأس الوثبة في تولوز

توّج المهر ((شباب)) للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري دجورمان للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار ((تولوز)) الفرنسي، وبلغت جائزته 16 ألف يورو برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق 15 خيلاً، وجاءت الانطلاقة من البوابات مثالية، وكان فرسا الرهان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال مجريات السباق، حتى الوصول إلى عمق المستقيم لينفصلا عن بقية الخيول ويبتعدا بفارق 16 طولاً، قبل أن يتفوق ((شباب)) بفارق نصف طول عن ((مراد)) لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، وسجل البطل ((شباب)) المنحدر من نسل ((منارك)) زمناً وقدره 1:43:00 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد المهرجان تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز