1700 رياضي في النسخة 27 من بطولة زايد الرياضية

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة، افتتحت أول من أمس في فندق ((إرث أبوظبي))، منافسات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية، بمنافستي كرة القدم للسيدات والبادل.

وتقام البطولة من 11 إلى 24 مارس الحالي بمشاركة 1700 رياضي ورياضية، والبالغ إجمالي جوائزها 350 ألف درهم، وينظمها ((اتزان فتنس)) في ((إرث أبوظبي)).

وتنظم العديد من المنافسات في كرة القدم للرجال والسيدات، والبادل، والملاكمة، والشطرنج، والجمباز، والكرة الحديدية.

وانطلقت البطولة منذ 3 عقود تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستذكر حبه الدائم للرياضة، كما تجسد القيم الروحية لشهر رمضان، وتعزيز وحدة أفراد المجتمع.

وعلى مدى ربع قرن تطورت البطولة المتميزة لتصبح منصة استثنائية للمجتمع الرياضي المزدهر في الإمارات، حيث ألهمت منذ انطلاقها عام 1997 أكثر من 40753 رياضياً و670 فريقاً، واستقبلت ما يزيد على 69 ألف مشجع وقدمت جوائز وصلت إلى 28.6 مليون درهم.

وتتضمن فعاليات البطولة كرة القدم للسيدات من 11 إلى 15 مارس، والبادل من 11 إلى 16 مارس، والملاكمة من 14 إلى 16 مارس، والسباحة في 23 مارس، وكرة القدم للناشئين يومي 16 و17 مارس، والكرة الحديدية في 16 و17 مارس، والشطرنج من 21 إلى 23 مارس، والجمباز في 17 مارس، وكرة القدم للرجال من 17 إلى 24 مارس.

شغف وطموح

وقال الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي: نتشرف بإطلاق النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية، والتي تستمد إلهامها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسيكون الشغف والطموح لدى المشاركين هذا العام بمنزلة منارة من الإلهام لتأكيد قيم التراحم والتعايش التي كان الأب المؤسس داعماً لها، ونتمنى التوفيق للرياضيين كافة الذين يجسدون بمشاركتهم روح الوحدة والتميز التي تتسم بها هذه البطولة.

وأكدت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ((إرث أبوظبي))، أن البطولة تتمتع بمكانة خاصة في تاريخنا وتراثنا، وتجسد القيم الخالدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمعنا.

وقالت: بالنظر إلى العدد الكبير من الرياضيين الموهوبين والفرق التي سجلت للمشاركة في البطولة فإننا نتوقع منافسات ممتعة تستعرض المهارات الرياضية، وندعو الجميع للانضمام إلينا في حضور الفعاليات الرمضانية بعد الإفطار.

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