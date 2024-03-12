التعادل يحسم مواجهتي افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

يقود الفرنسي غريغوري دوفيرنيس مدرب الوحدة ودبا الفجيرة السابق، فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تقام في نسختها الـ11، بمشاركة 16 فريقاً وانطلقت منافساتها، مساء أول من أمس، على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وسبق لغريغوري قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ولفترة مؤقتة مرتين، الأولى في مارس 2021 وقاد الفريق في 3 مباريات، والثانية من أكتوبر 2021 حتى يونيو 2022 وحقق خلالها نتائج جيدة مع العنابي، قبل أن ينتقل إلى تدريب دبا الفجيرة مطلع موسم 2022 ـ 2023.

ونجح غريغوري في مباراته الأولى مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في كأس منصور بن زايد في خطف تعادل مثير 2 ـ 2 في مواجهة حامل اللقب، فريق مدارس الإمارات الوطنية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وكان الأرشيف والمكتبة الوطنية قريباً من نيل النقاط الثلاث، بعدما تقدم عبر المهاجم يوسف أكيوض في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك بطل آخر نسختين التعادل عن طريق أحمد سمير، ثم تقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجدداً بهدف ثانٍ أحرزه يوسف أكيوض، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أدرك مصطفى عز الدين التعادل لمدارس الإمارات الوطنية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

تنافس قوي

ووصف المدرب غريغوري كأس منصور بن زايد لكرة القدم بأقوى بطولة تقام في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المستوى الذي شاهده في اليوم الأول من المنافسات لم يفاجئه، لاسيما وأنه سبق وشارك في نسخ ماضية كلاعب.

وقال الفرنسي: ((أعلم مدى صعوبة المنافسة، لأنها بطولة رائعة، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود والتنظيم الرائع)).

وأردف: ((يتواجد العديد من اللاعبين المميزين من مختلف دول العالم، يأتون للاستمتاع والمنافسة وإظهار قدراتهم وجودتهم، أعتقد أنها أقوى بطولة حالياً في الإمارات)).

وفي المباراة الثانية، تعادل مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع مكتب البعثات الدراسية بهدف لكل منهما، وأحرز هدف مكتب البعثات الدراسية جيان كلاودي ثم سجل بروميس أوميني هدف التعادل لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

استحدثت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة بالتعاون مع ((أروما دي لاموري)) للعطور، ونال ياسين الفتني، حارس مرمى مكتب البعثات الدراسية، جائزة رجل المباراة.

كما حصل يوسف أكيوض، مهاجم الأرشيف والمكتبة الوطنية، على جائزة أفضل لاعب في المواجهة الأخرى، بعدما سجل هدفين ضد بطل آخر نسختين.

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