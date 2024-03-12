العظب: كأس دبي العالمي فرصة لمشاركة العالم ثقافتنا في رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، تسارع التحضيرات استعداداً للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، الذي سيتزامن موعده مع شهر رمضان المبارك، للعام الثاني على التوالي، ويشكل فرصة لمشاركة العالم ثقافتنا في شهر رمضان المبارك.
وتقام أمسية كأس دبي العالمي 2024 يوم السبت 30 مارس الجاري، في مضمار ميدان العالمي، وتبلغ إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار.
وقال العظب: ((بعد تجربة العام الماضي، والتي شهدت إقامة أمسية كأس دبي العالمي في شهر رمضان لأول مرة، ومع تكرار إقامة النسخة الجديدة في الشهر الفضيل، فستكون فرصة طيبة لنشارك ضيوفنا من كل دول العالم ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية وكرم الضيافة في هذا الشهر الفضيل، وهو ما لقي استحساناً في النسخة الماضية، ونريد تكراره وبصورة أكبر في النسخة الجديدة)).
وأوضح أن كل المؤشرات تبرهن على أن دبي، تستطيع أن تكون منطقة استقطاب لأفضل خيول ومدربي العالم، بما تملكه من بنية تحتية، وإمكانات وهو ما تجسد في النجاح الكبير لجميع الأمسيات التي أقيمت ويبشر بنجاح مماثل للأمسية الكبرى في كأس دبي العالمي.
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