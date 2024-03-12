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العظب: كأس دبي العالمي فرصة لمشاركة العالم ثقافتنا في رمضان

3/12/2024 7:19:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، تسارع التحضيرات استعداداً للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، الذي سيتزامن موعده مع شهر رمضان المبارك، للعام الثاني على التوالي، ويشكل فرصة لمشاركة العالم ثقافتنا في شهر رمضان المبارك.

وتقام أمسية كأس دبي العالمي 2024 يوم السبت 30 مارس الجاري، في مضمار ميدان العالمي، وتبلغ إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار.

وقال العظب: ((بعد تجربة العام الماضي، والتي شهدت إقامة أمسية كأس دبي العالمي في شهر رمضان لأول مرة، ومع تكرار إقامة النسخة الجديدة في الشهر الفضيل، فستكون فرصة طيبة لنشارك ضيوفنا من كل دول العالم ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية وكرم الضيافة في هذا الشهر الفضيل، وهو ما لقي استحساناً في النسخة الماضية، ونريد تكراره وبصورة أكبر في النسخة الجديدة)).

وأوضح أن كل المؤشرات تبرهن على أن دبي، تستطيع أن تكون منطقة استقطاب لأفضل خيول ومدربي العالم، بما تملكه من بنية تحتية، وإمكانات وهو ما تجسد في النجاح الكبير لجميع الأمسيات التي أقيمت ويبشر بنجاح مماثل للأمسية الكبرى في كأس دبي العالمي.

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