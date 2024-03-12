«ختامي المرموم» للهجن ينطلق اليوم

بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تنطلق بميدان المرموم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي يستمر حتى 28 مارس الحالي.

ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن اليذاع، و16 شوطاً في سن الثنايا، و20 شوطاً بالنسبة للذلل والزمول.

وبالمقابل، سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و 56 شوطاً في سن اليذاع، بالإضافة إلى 30 تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول.

كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل.

فخر

وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: بكل فخر واعتزاز نعلن عن انطلاق نسخة جديدة من مهرجان المرموم التراثي للهجن، وذلك تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال:

مهرجان المرموم التراثي يتجدد فيه اللقاء كل عام ويجمع شمل الإخوان ومحبي وعشاق هذه الرياضة التراثية الأصيلة في بوتقة زاهية تطوقها وشائج الود والمحبة والإخاء لتعبر عن أصالة شعبنا وعراقته وتعزز من تمسكه بإرثه الخالد الغني بالنفائس العظيمة ويحمل بين ثناياه أسمى معاني الوفاء والعرفان لماضي الآباء والأجداد ومكانة هذه الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة التي تحرص دوماً على وضعها في مكانها الطليعي من خلال الدعم والرعاية والاهتمام الذي أكسبها شعبية وزاد من روادها.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أن المهرجان سيشهد منافسات وتحديات مثيرة بين الشعارات المختلفة المملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتلك المملوكة لأبناء القبائل، حيث تم تحديث برنامج السباق ليتناسب مع شهر رمضان الكريم، مما يتيح للجمهور والمشاركين فرصة استثنائية للاستمتاع بالمهرجان الاستثنائي في هذا الشهر المبارك.

وأضاف علي بن سرود إن المهرجان يعكس الرغبة القوية في تعزيز السلالات الأصيلة والمحافظة على تراثنا الثقافي والرياضي، معبراً عن شكره للدعم المستمر من الجميع، وأكد في ختام حديثه أن جميع الجهود تتجه نحو جعل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 تجربة استثنائية ورائعة.

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