المزروعي: نشر ثقافة ممارسة الرياضة في رمضان أبرز مكاسب «ند الشبا»

أكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، أن الدورة حققت العديد من المكاسب والنجاحات على مدار 12 عاماً وأبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة في شهر رمضان.

والتشجيع على تبني أسلوب حياة صحي، مشيراً إلى أن تطور أعداد المشاركين والحضور الجماهيري في مجمع ند الشبا الرياضي يؤكد التأثير الإيجابي الذي حققته الدورة ودورها في تغيير نمط وأسلوب حياة الكثيرين نحو الأفضل، وقال: نحن ممتنون للنجاح الكبير الذي حققته دورة ند الشبا طيلة هذه السنوات والمشاركة الواسعة في مختلف فعالياتها ومسابقاتها.

ويأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بجعل الرياضة أسلوب حياة لسكان دبي وزوارها، وجعلهم أكثر نشاطاً وسعادة، وأسهم حضور سموه الدائم ومتابعته المستمرة جميع تفصيلات الدورة في الارتقاء بها حتى أصبحت أيقونة الدورات الرياضية في شهر رمضان والأكبر من نوعها.

وأوضح المزروعي أن المشاركة الواسعة في جميع ألعاب الدورة تعكس إشعاعها المحلي والعالمي، فتستقطب سنوياً مشاركين من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وقال: منذ انطلاقتها في سنة 2013، شملت الدورة العديد من الألعاب والمسابقات الرياضية المختلفة التي لاقت نجاحاً لافتاً مثل كرة قدم الصالات، والتزلج على الجليد، والقوس والسهم، والكريكيت، والتحدي الليلي، وكرة السلة 3*3، والجري والدراجات الهوائية والكرة الطائرة.

وأضاف: أسهمت الدورة في نشر ألعاب رياضية والتعريف بها لدى الجمهور مثل البادل، التي ولدت في مجمع ند الشبا الرياضي وانطلقت منه لتحصد انتشاراً واسعاً بين مختلف الفئات العمرية، وهي من أكثر الألعاب تطوراً في الوقت الحالي، ونفخر بأن يكون للدورة تأثير واضح بهذا الشكل.

وفي شأن الجديد في النسخة الحالية، أكد المزروعي أن اللجنة المنظمة للدورة تحرص على الحفاظ على الشغف وتلبية مختلف الأذواق والتركيز على الألعاب التي تحظى بشعبية بين الشباب ومنها الرياضات الفردية ورياضات التحدي، ولذا فإن برنامج الدورة ليس ثابتاً ويتغير من عام لآخر، فيضم أحياناً 14 رياضة وأحياناً أخرى 10 أو أقل.

مشيراً إلى أنه تتم إضافة إحدى الرياضات بهدف التركيز عليها عبر النقل التلفزيوني والتغطية الإعلامية بشكل عام، مثل المبارزة والقوس والسهم، ما يسهم في نشرها بين الشباب وخاصة أنها من الألعاب الأولمبية.

حرص

وأضاف: تضم الدورة 9 ألعاب رياضية متنوعة في النسخة 11 ونظراً لاهتمام الشارع الرياضي بألعاب التحمل والقوة، تمت إضافة هذا العام مسابقة تحدي الموانع وهي 11 حاجزاً في مضمار 400 متر وتستمر 8 أيام، وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة تقدر بـ100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في فئة الرجال ومثلها للفائزة في فئة النساء، وشد الحبل لفئات مختلفة تضم الجهات الحكومية والمجتمع والأطفال وتم تخصيص جوائز مالية قيمة لها.

وصرح المزروعي أن اللجنة المنظمة تحرص على تنويع الفئات في أكثر من لعبة حتى تمنح مختلف فئات المجتمع فرصة للمشاركة في الدورة وتكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه.

مشيراً إلى أن الكرة الطائرة واحدة من الألعاب المهمة في الدورة والأكثر شعبية، ونجحت في خطف الأنظار إليها وتحقيق أصداء عالمية بفضل استقطابها أبرز النجوم العالميين، وأنه حرصاً من اللجنة المنظمة على تمكين الفرق من مواصلة استقطاب كبار النجوم تم تحديد انطلاقة بطولة الكرة الطائرة في 22 الجاري، وقال:

سيكون عشاق الكرة الطائرة على موعد مع إثارة غير مسبوقة ومستوى فني قوي نظراً لضم أغلب الفرق عدة نجوم من أقوى الدوريات الأوروبية. وكشف المزروعي عن تقديم موعد سباق الجري ليقام في نهاية الأسبوع الأول من الدورة في مضمار ميدان حتى لا يتقاطع مع أسبوع سباقات كأس دبي العالمي التي تقام سنوياً في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وقرية ناس تضم عدداً من مشروعات الشباب، ومشاركة بعض الهيئات والدوائر الحكومية بأجنحة خاصة مثل شرطة دبي التي تشارك بجناح لتوعية الشباب بحكم وجودها المكثف في مختلف فعاليات الدورة، إضافة إلى سحب على سيارة في اليوم الختامي للدورة.

من جهة أخرى، شهدت منافسات بطولة البادل لفئة اللاعبات الإماراتيات تأهل الثنائي المكون من نوف عمر وفاطمة العوضي إلى الدور الثاني على حساب اليازية أحمد العيالي وحمدة خالد عباس، وتأهلت سارة بنت كاظم وشيخة الجناحي على حساب سارة أنور وشذى أحمد.

كما تأهلت إلى الدور الثاني نجلاء عيسى ونورة الهاشمي بتغلبهما على مريم المهيري وأمينة الشامسي، وتأهل الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور على حساب شيخة طاهر وعلياء البوم، وتأهلت ماريا بنت كرم وعائشة شهدور على حساب نورة ديماس وريم شريم.

ويشارك في بطولة البادل 600 لاعب من داخل وخارج الدولة من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية يتنافسون ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية، والفئات المحلية هي: فئة التصنيف المحلي 20 نقطة للرجال، وفئة التصنيف المحلي للإماراتيين للرجال، وتتضمن البطولة أيضاً تحدي ناس لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقاط مفتوحة، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع اللاعبين واللاعبات الإماراتيين والمقيمين والزوار ومن دون تقييد.

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