«الأبيض» يتجمع السبت تحضيراً لمواجهتي اليمن في «التصفيات المشتركة»

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم السبت المقبل، تحت قيادة مدربه باولو بينتو، التحضير الرسمي لمواجهة المنتخب اليمني يومي 21 و26 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وذلك من خلال معسكر داخلي يقام في العاصمة أبوظبي، ويضم قائمة اللاعبين المختارة للمعسكر عقب نهاية مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك الجمعة القادم، ولا يتضمن المعسكر خوض أي مباريات ودية لضيق الوقت. ولا يتوقع أن تشهد قائمة ((الأبيض)) للمعسكر الداخلي، تغييراً كبيراً عن القائمة التي مثلت الدولة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنياً وبدنياً .

كما يردد بينتو دائماً مع كل تجمع لمنتخبنا الوطني، والذي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 4 - 0، وعلى البحرين في المنامة 2 - 0، بينما يحتل المنتخب اليمني، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وسيكون المعسكر الداخلي في أبوظبي، هو التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، ويتوقع بالتالي أن يشهد المعسكر العمل الكثير من الجهاز الفني لعلاج الأخطاء والمشكلات الدفاعية والهجومية التي عانى منها ((الأبيض)) في ظهوره الرسمي الأخير، لتحقيق منتخبنا الفوز عندما يستضيف نظيره اليمني يوم 21 مارس الجاري، على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ثم في لقاء الإياب في مدينة الخبر السعودية يوم 26 الجاري.

وفي المقابل، سيصل المنتخب اليمني إلى الدولة الأسبوع المقبل، بعدما أنهى إعداده الداخلي في صنعاء، والخارجي في السعودية، تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المحترفين بالخارج، والمقرر استدعاؤهم للقاء ((الأبيض))، وهم هارون الزبيدي، حمزة صباح، أحمد الوجيه، أنيس المعاري، ناصر محمدوه، عبد الواسع المطري، أحمد السروري، علاء الدين عوشة، عمر الداحي ومحمد الداحي.

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