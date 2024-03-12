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ديوكوفيتش يودع بطولة إنديان ويلز للتنس

3/12/2024 7:19:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بطولة إنديان ويلز للتنس للرجال من الدور الثالث، بعد خسارته أمام الإيطالي لوكا ناردي ((20 عاماً)).

والذي حجز مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على ديوكوفيتش، ليضرب موعداً مع الأمريكي تومي بول، والذي تأهل عقب فوزه على الفرنسي أوجو أومبير، فيما تأهل الدنماركي هولجر رون والنرويجي كاسبر رود، المصنف التاسع، والأمريكي تايلور فريتز، والبلغاري جريجور ديميتروف لدور الـ16، في حين ودع كاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا، البطولة عقب خسارته أمام الفرنسي جيل مونفيس، فيما تأهل الروسي دانييل ميدفيديف عقب فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا.

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