ديوكوفيتش يودع بطولة إنديان ويلز للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بطولة إنديان ويلز للتنس للرجال من الدور الثالث، بعد خسارته أمام الإيطالي لوكا ناردي ((20 عاماً)).
والذي حجز مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على ديوكوفيتش، ليضرب موعداً مع الأمريكي تومي بول، والذي تأهل عقب فوزه على الفرنسي أوجو أومبير، فيما تأهل الدنماركي هولجر رون والنرويجي كاسبر رود، المصنف التاسع، والأمريكي تايلور فريتز، والبلغاري جريجور ديميتروف لدور الـ16، في حين ودع كاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا، البطولة عقب خسارته أمام الفرنسي جيل مونفيس، فيما تأهل الروسي دانييل ميدفيديف عقب فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا.
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