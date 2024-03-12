3 مباريات في انطلاقة الجولة 16 لدوري المحترفين

يخوض فريق الوصل، متصدر دوري أدنوك للمحترفين، اختباراً مهماً في انطلاقة الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، عندما يحل ضيفاً في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على بني ياس في الشامخة، في مباراة يسعى من خلالها ((الإمبراطور)) إلى الانتصار وتعزيز صدارته للمسابقة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة، ويأمل بتوسيع فارق النقاط مع أقرب منافسيه العين وشباب الأهلي.

ويتطلع الوصل إلى استغلال مواجهة بني ياس لتجاوز آثار الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق في الموسم على يد الوحدة الذي نجح في إقصائه من الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليودع ((فهود زعبيل)) البطولة الأولى هذا الموسم ويحرم من الثلاثية التاريخية ويتبقى بطولتا الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمنافسة على لقبيهما.

ولن تكون مهمة الوصل سهلة رغم تعرض بني ياس للخسارة في آخر مباراتين أمام العين والنصر في الدوري، إذ يبحث السماوي عن تحسين ترتيبه عن المركز العاشر الذي يحتله برصيد 16 نقطة.

تصحيح المسار

وفي المباراة الثانية، يستضيف استاد حمدان بن راشد مباراة حتا وضيفه الوحدة الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويسعى أصحاب الأرض إلى تصحيح المسار عبر الخروج بنتيجة إيجابية بعد احتلاله المركز 13 برصيد 5 نقاط من 14 مباراة، ويدرك ((الإعصار)) صعوبة المهمة أمام ضيفه الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

والذي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد النتائج الإيجابية في آخر 3 مباريات للفريق، بعدما فاز على البطائح ثم الجزيرة في الدوري، وألحق أول هزيمة بالوصل هذا الموسم، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه. ورغم ابتعاد الوحدة عن الصدارة بفارق 12 نقطة عن الوصل إلا أن الفريق يسعى إلى تقليص الفارق مع من يسبقه في الترتيب.

شبح الهبوط

وفي المباراة الثالثة، يستقبل فريق الإمارات على ملعبه ضيفه خورفكان عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، في مواجهة يسعى خلالها صاحب الأرض لمعانقة الفوز بعد 10 هزائم متتالية وبدء عملية الهروب من القاع للنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده، ويمتلك ((الصقور)) في رصيده 5 نقاط متذيلاً جدول الترتيب.

فيما يسعى خورفكان للعودة من جديد إلى الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب وهو تاسعاً برصيد 17 نقطة.

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