العين يفي بالوعد ويبلغ نصف نهائي آسيا

قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

جاءت من لاعبي العين والجهازين الفني والإداري وجميع أعضاء بعثة الفريق إلى الرياض بعنوان فرحة وطن من خلال التأهل المستحق والأداء المشرف وروح الانتصار وعزيمة الرجال والرغبة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، الأمر الذي تعاهد عليه الجميع قبل سفر البعثة إلى السعودية.

وأكمل: التأكيد على التزام منظومة العمل في النادي برؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مؤسس استراتيجية النجاح، ظل يقود الجميع إلى مواكبة علامات التطور لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن شخصية الزعيم المتمثلة في روح الانتصار والعزيمة والرغبة القوية التي أظهرها لاعبو العين أمام النصر السعودي على ملعبه، بالإضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل من جماهير العين للاعبين، من أهم العوامل التي رجحت كفة الفريق على أرض الملعب وصنعت الفارق.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية أن العين واجه في مباراة إياب الدور ثمن النهائي عدة تحديات تمثلت في عامل الإرهاق بسبب رزنامة جدول المسابقات المحلية التي لا تخدم ممثل الدولة والوحيد في مهمته الآسيوية بالإضافة إلى تعب السفر إلى جانب بعض القرارات التحكيمية غير الموفقة والتي شهدتها المواجهة.

نجاح

أوفى العين بما وعد وعاد بتأهل مستحق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن قدم رجاله ملحمة تاريخية في ملعب الأول بارك بالرياض أمام النصر السعودي المتخم بالنجوم العالميين بقيادة كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وإيميريك لابورت، وغيرهم، ووسط حضور جماهيري حاشد، وتغلب العين على ظروف الغيابات والإرهاق الناتج من ضغط المباريات، إذ ظل الفريق .

ومنذ أكثر من شهر يخوض مباراة مصيرية إقصائية كل ثلاثة أيام، متجاوزاً كل التحديات حتى الآن بفضل الروح القتالية العالية للاعبيه الذين استشعروا المسؤولية وعزموا على متابعة مسيرة النجاح وإسعاد جماهيرهم الوفية التي ظلت تزحف خلفهم إلى كل مكان مؤازرة ومساندة ليهدوها الفرح في أول أيام الشهر الفضيل.

ظروف

وأكد العين أنه بمن حضر قادر على قهر الظروف وتخطي العقبات كافة، فبالإضافة للإرهاق الذي عاناه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات المستمر، فقد خاض الفريق مباراتي الذهاب والإياب دون هدافه التوغولى لابا كودجو، وبسبعة لاعبين على الأقل أعمارهم تقل عن 25 عاماً، منهم 4 لاعبين يلعبون لأول مرة في الأدوار الإقصائية دوري أبطال آسيا، واعتمد على 13 لاعباً فقط في جميع مراحل هذه النسخة من المسابقة.

وهذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها الزعيم العيناوي إلى نصف نهائي المسابقة القارية منذ أول مشاركة له في أعوام 1999، و2003، و2005، و2014، و2016، ونجح خلال هذه الفترة في الوصول إلى النهائي مرتين عامي 2003 حيث أحرز اللقب، وحل وصيفاً في 2005، و2016، وحل ثالثاً في 1999.

إهداء

وتوجه المغربي سفيان رحيمي أحد أبطال ملحمة العبور لنصف نهائي آسيا، بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على دعمه المستمر له منذ قدومه لأول مرة إلى الإمارات، ومنحه ثقة بلا حدود.

وقال: أهدي لسموه الفوز وبطاقة التأهل إلى نصف نهائي آسيا. وقال رحيمي: أهدي التأهل كذلك إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز معنويات الفريق ويسهم في تحقيق نتائجه القوية، ولمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وجميع أعضاء الفريق وجماهيره الوفية.

وساهم النجم المغربي في تأهل العين إلى مربع الكبار بآسيا، إذ أحرز هدف الفوز في لقاء الذهاب باستاد هزاع بن زايد، وتابع هز شباك النصر السعودي في الرياض بتسجيله هدفين ، بالإضافة لإحرازه الركلة الترجيحية الأولى للعين.

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