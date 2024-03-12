كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مواصلة الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأغلى على الساحة المحلية، خلال يومي 15 و16 مارس الجاري في الاتحاد أرينا بأبوظبي.

وأكد الاتحاد أن نسخة هذا العام من البطولة والمخصصة لفئة الكبار من اللاعبين واللاعبات في مختلف فئات الأوزان تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأندية ومنتسبيها للمشاركة في البطولة، لا سيما أنها تحمل أهمية كبرى في تعزيز التنافسية على الساحة المحلية للظفر بأغلى الكؤوس والألقاب.

ورفع جاهزية اللاعبين ومعدلات لياقتهم البدنية في إطار استعداداتهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة. وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأغلى على قلوبنا، والتي نحرص في الاتحاد على منحها أهمية خاصة، كونها تحظى بمكانة استثنائية لدى الرياضيين وجمهور الجوجيتسو.

حيث تتوج الفائزين بالكأس الأغلى محلياً، وتفسح المجال أمام أرفع منافسة بين لاعبي ولاعبات الأندية الإماراتية)). ويتابع: ((حققت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وكانت على الدوام منصة رائدة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتقديم خلاصة تجربتهم على البساط والتسلح بالعزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والفوز بأغلى الألقاب)).

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