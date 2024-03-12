سراب الكمالية

الكمالية أو المثالية ((Perfectionism)) هي سعينا نحو تحقيق الكمال في كل ما نقوم به، سواء في العمل، أو الدراسة، أو الفن، أو حتى في العلاقات الشخصية. يركز الأشخاص المثاليون على الإنجازات الخالية من العيوب ويعتبرون أي خطأ أو فشل دليلاً صارخاً على عدم الكفاءة الشخصية.

من عيوبها أنها تولد ضغطاً نفسياً هائلاً على الإنسان. فتدفعه باتجاه السعي الحثيث نحو الكمال، بغض النظر عن الوقت والجهد المهدرين. والمصاب بداء الكمال يتجنب المخاطرة، ولذلك يحرم نفسه من فرص النمو والتعلم. وكثير مما نتعلمه ويغرس في أعماقنا ينتج عن التجربة والخطأ. على سبيل المثال، إذا ما أخفق أحد في نشاط تجاري، حتماً ستقوده هذه التجربة إلى خيارات أفضل والاستفادة العميقة من هذا الدرس.

ما أن تدب حمى الكمالية في نفس الفرد حتى يرتبك، ويتردد، ويؤجل ما لا يحتمل التأجيل لأنه لا يريد أن يطاله شيء من النقد. ولذلك قالت إحدى ضيفات الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري إن الكمالية ((طريقة تفكير تشير إلى أن طريقة حياتي وعملي مثالية وكاملة لأستطيع تجنب أو تقليل النقد والسخرية واللوم)). وتصف المثالي بأنه كمن ((يحمل درعاً تزن 20 طناً ليحتمي بها من شرور الناس وانتقاداتها.. غير أن هذه الدرع الضخمة تحجب الآخرين عن رؤيته)). والفارق بين السعي نحو التميز وبين الكمالية أن الأخيرة لا تكترث برغبتنا بقدر ما هي متعلقة بماذا سيقوله الناس عنا. وشتان بين الاثنين، على حد وصفها. كما أنك ((لن تتمكن من القيام بعمل شجاع في ظل خشيتك من ماذا سيقول الناس عنك)).

من الحلول للتعامل مع المثالية الزائدة، تحديد أهداف واقعية، فكلما كانت تعجيزية صار تقبل نتائجها أصعب على النفس البشرية، فنعيش تحت وطأة التقصير. وعندما يستشعر المرء بأن قصوره كان فرصة للتعلم ينزاح ما تبقى من هم الكمالية.

عندما نتصدى لهواجس الكمال، فإننا في الواقع نمارس الرحمة بالنفس، فكيف نكون رحماء مع الآخرين ونصر على القسوة غير المبررة مع ذواتنا. أذكر أن أحد رجال الأعمال، قد صارحني بأنه من فرط كماليته صار لا يكتب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به إطلاقاً ويترك أمره لمساعدته لأنه لا يقبل سوى بالكمال في كل كلمة وعبارة. وهو يتعمد ألا يقرأ ما تكتبه تلك المعاونة حتى لا يغضب عندما يضيع منها خلل هنا أو هناك.

وذلك الأمر يجرنا إلى مسألة مهمة وهي كيف نقيم نتائج أعمالنا. فلا يعقل مثلاً أن يبالغ صاحب العمل في تقديم عصارة تفكيره وجهده ليسعد العميل بشيء لم يطلبه. فبعض العملاء يكون راضياً أصلاً وممتناً إلا أن فرط الكمالية يجعل صاحب ((البزنس)) يتحمس ويخبر العميل بأنه غير راضٍ عن ما هو راض عنه العميل! هنا ينتقل الشك للزبون ويصدق ذلك التقييم، وتتعقد المسألة. ولذلك كما من الحكمة وضع مؤشرات أداء أو جودة يسير عليها فريق العمل. وهذا سر الراحة الذي ينتابنا عند رؤية علامة الجودة تزين المنتجات التي نقتنيها.

وهناك فارق بين الرغبة في إتمام العمل بأفضل صورة وبين هواجس الكمالية. فالله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. والإتقان لا يعني الكمالية، وإنما بذل قصارى جهدنا في تحسين العمل.

ومن الحلول الأخرى للتعامل مع داء الكمالية، مبدأ قبول 80 في المئة من الدقة أو الكمال المرسوم في أذهاننا. لكن لا تخبر به فريق عملك فيتكاسلوا. شخصياً أسلم المقال وأشعر بأنه ينقصه فقرة أو فقرتين مهمتين فأتعمد تسليمه حتى لا أقع في فخ الكمالية. هي مجرد محاولة منا جميعاً على توطين النفس على القبول بشيء من القصور، لأن الكمال لله وحده.