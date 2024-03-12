وقف الأم عطاء مستدام

الأم المدرسة الأولى في الحياة، والتي تبني وتربي الأجيال وتزود أبناءها بالمعارفَ الجوهريةَ التي يحتاجها الإنسان في حياته، فلا شك في أن للأم دوراً كبيراً في تنشئة أبنائها التنشئة الكريمة فتغرس فيهم كل القيم الجميلة، وتوفر لهم ما يحتاجون، وتهيئ البيئة التي تدفعهم للنهل من العلم لتنمية مهاراتهم ومواهبهم لمنفعة وطنهم وأهلهم ومجتمعهم. وجميعنا نعتز بدور الأم، فهي نبع الحنان والأمان والراحة والاطمئنان، وهي روح المكان وبركة الدار.

ومن هذا المنطلق أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حملة ((وقف الأم)) بهدف تكريم الأمهات في الإمارات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد في العالم بشكل مستدام. وهذه فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب في الشهر الكريم عبر دعم الحملة التي ستؤتي أكلها في الدنيا والآخرة لمن يسهم في الوقف بكل حب وود، فهو وقف سامٍ فريد من نوعه تتبناه وتدعمه قيادتنا الرشيدة.

حملة ((وقف الأم)) تسعى إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم الإماراتية في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

الحملة تعمل على دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، عبر دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، فضلاً عن ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، وتعزيز موقع الإمارات في العمل الخيري والإنساني، فالحملة ما هي إلا تعبير سامٍ يرسخ قيم بر الوالدين ويعززها في مجتمع يؤمن بفكرة الخير والمحبة والتراحم، حملة ((وقف الأم)) توثق كل الروابط الاجتماعية وتقويها، وتعيد تشكيل صورة الخير بطريقة مُحكمة وفعالة، باسم كل أمهات دولة الخير، ((شكراً محمد بن راشد)).