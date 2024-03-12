رمضان.. شهر العطاء

يهل علينا شهر الخير مجدداً، وألسنتنا تلهج بالحمد لرب العزة والجلالة بأن مد في أعمارنا وبلغنا شهر البركات الذي يفتح أمامنا أبواب الرحمة والصفاء والإيمان، يطل علينا شهر رمضان وبلادنا بخير وفي أفضل حال تعيش في أمن وسلام، والخير يجري في أرضها، ليجعل منها مصدراً للعطاء، فكل يوم تلتقي في ظلال سمائها العشرات من الثقافات والجنسيات التي تعيش في تسامح ووئام.

لرمضان خصوصية عالية في بلادنا التي تعودت أن ترتدي أجمل حللها لاستقباله والاحتفاء بقدومه، حيث تسعى دائماً لإبراز ما يحمله هذا الشهر من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة في مشهد مميز يستمر على مدار أيام الشهر الفضيل، كما يتجلى ذلك في حملة ((رمضان في دبي)) التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بالشراكة مع مجموعة من دوائر وهيئات القطاع الحكومي والخاص، حيث تبرز الحملة جماليات العمل بروح الفريق الواحد، وهو أهم ما يميز المجتمع بكل فئاته ومكوناته، وتلك تشكل واحدة من أجمل صور الشهر الكريم، التي تجسد ما جاء في قول رب العزة في محكم التنزيل: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [سورة المائدة: 2].

عطاء الإمارات يبدو كنهر جارٍ يروي الجميع، ويزداد تدفقه في أيام الشهر الكريم، حيث الجميع يمد أياديه البيضاء للإسهام في توسيع نطاق دائرة الخير، لإدراكهم أن ما يقدمونه من خير إنما هو من عطاء الله، ويزيد من ميزان حسناتهم، وفي شهر رمضان لا شك أن الأجر مضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام)).

مسار:

أيام رمضان غنية لنستغلها بالخير والعطاء