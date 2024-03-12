منذ اليوم الأول في الشهر الكريم برزت على السطح وفي مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً حالة من الجدل حول بعض المسلسلات الرمضانية، التي تعرض على عشرات القنوات الفضائية العربية: الخاصة والحكومية، وبين عشرات الأعمال يحظى مسلسل ((الحشاشين)) بنصيب وافر من الاهتمام.

يقوم ببطولة المسلسل المصري كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار تاريخي ملتبس جداً، ففي القرن الحادي عشر الميلادي الفترة التي ظهرت فيها طائفة الحشاشين، واشتهرت بواسطة زعيمها الحسن بن الصباح، الذي قدم من فارس، وأسس هذه الفرقة، واتخذ من قلعة آلموت مقراً له، وبدأ في مشروعه الدموي لهز أركان الدولة وأمنها.

عمل بذهنية الرجل صاحب المهمة المقدسة من وجهة نظره، مازجاً في ذلك بين الخدع النفسية والترغيب والترهيب، واستخدام العنف المفرط، وبواسطة فرقته تلك تمكن من ترويع العالم الإسلامي، ونفذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات سياسية مرموقة، أشهرهم وزير السلاجقة نظام الملك وحاكم بيت المقدس!

تاريخياً، فإن تلك الفترة شهدت تهاوي ملك الدولة العباسية، وظهور الكثير من الدويلات التي نازعتها السلطة، كالسلاجقة والأيوبيين وإمارة آل زنكي، كما شهدت اجتياح المغول للعالم الإسلامي، وقضاءهم على حكم العباسيين، وعلى طائفة الحشاشين فيما بعد، بعد أن هاجمهم هولاكو، واستولى على قلعة آلموت وسائر قلاعهم الأخرى، ثم جاء الظاهر بيبرس فأنهى وجودهم نهائياً!

هذه هي حكاية الحشاشين أو الاغتياليين أتباع الحسن ابن الصباح، أما الجدل الدائر حول المسلسل فيتناول المغالطات والأخطاء التاريخية الكثيرة، التي سقط فيها صناع العمل، وكأي عمل تاريخي فإن هذه الجدلية لن تنتهي: هل تقدم الدراما تاريخاً حقيقياً بأدوات السينما والتلفزيون أم تقدم عملاً درامياً تستخدم فيه التاريخ بإسقاطه على الواقع المعاصر، وصولاً لرسالة أخطر وأبعد من الحدث التاريخي نفسه؟

وأما الإشكالية الأخرى فهي استخدام العمل للهجة المصرية، وهنا فنحن أمام جدل قديم يتجدد حول توظيف اللهجة المحلية وأيهما أنسب وأكثر تأثيراً المحلية أم الفصحى؟

المهم في كل ذاك حالة الجدل والنقاش الدائر، فهذا العالم يفتقد لتبادل الرأي بشكل مروع فعلاً، يشبه تماماً ذلك العصر، الذي ساد فيه القتل، واختفى صوت العقل والحوار!