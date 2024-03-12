أطفالنا أكبادنا.. حمايتهم فريضة

على مستوى العالم، يشارك طفل من بين 10 أطفال، بعمر 5 سنوات فما فوق، في عمالة الأطفال المحظورة، أي ما يعادل 160 مليون طفل، على الرغم من تطمينات الـ((يونيسيف)) عام 2021، أنه حدث انخفاض في هذا العدد بين عامي 2000 و2020 بمقدار 85 مليوناً. ليس كل الأطفال العاملين يتقاضون أجراً، وهو دولار واحد في اليوم. والرقم 160 مليون طفل، لا يشمل الأطفال المشردين، بسبب الانفصال الأسري أو النزاعات والحروب، ما يرفع الرقم عدة ملايين إضافية.

بمقابل هذا المشهد الذي يؤلم قلب كل إنسان سويّ، وبما يزيد الطين بلة، أن الأطفال الذين يفترض أنهم أفضل حالاً من غيرهم، ممن يتلقون مزايا نقدية ((للحماية الاجتماعية))، لا تتعدى نسبتهم 26 %. أما باقي الأطفال فلهم الجوع والمرض والتخلف، ثم الموت انتظاراً. يا لها من أرقام لو اطلع الإنسان عليها لملئ منها رعباً، وأسفاً على عالم لا ندري إلى أين ذاهب؟

وإذا ما تعمقت في هذا البحث المأساوي حول الأطفال، لمعرفة الإنفاق عليهم إلى حين اشتداد عودهم، ليستطيعوا التعبير عن حاجاتهم أو طلب الحماية، لوجدت أنه على مستوى العالم، لم يتعدّ الإنفاق الإجمالي على الأطفال 1.1 % من الناتج الإجمالي للدول، وهذه النسبة لا علاقة لها بالقارات المُستفقرة، ((تلك التي جرى إفقارها الممنهج منذ عصر الاكتشافات الجغرافية في القرون 15 حتى 17 وأولها أفريقيا))، فهي لا تتعدى نسبة إنفاقها على الحماية الاجتماعية لأطفالها 0.4 %.

وفي غمرة انتظار العالم، مرتاباً ومتفائلاً، تحقيق هدف 16.2 في خطة عام 2030 الأممية، لتحقيق رؤية نبيلة بـ((التزام العالم بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال)) وتوفير التعليم والصحة والتغذية لهم، نقول: إننا في صميم الضارعين لربهم في هذا الشهر الفضيل، رمضان المبارك، أن يتوقف قتل الأطفال والنساء في مناطق الحروب، بلا استثناء، فهم مستقبلنا.. مستقبل البشرية.