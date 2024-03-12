الهلال وهواة الفلك

يتجادل المتجادلون حول دخول شهر رمضان، والهلال إن كان قد ولد أو لم يولد مساء الأحد، وغالبية الأمة صامت الاثنين بعد الاطمئنان على رأي الجهات المختصة واعتماده من أصحاب القرار، أما الذين كان لهم رأي آخر ويضعون شروطاً خاصة بهم، فالقرار عندهم، هم أصحابه، وهم من بيدهم الأمر، يصومون الثلاثاء وحتى الأربعاء فلا يعيبهم ولا يعاتبهم أحد.

أولئك المتجادلون هم هواة الفلك ورصد الكواكب، الفئة التي جعلت من نفسها المسؤولة عن رؤية الهلال، ومتى يصوم الناس ومتى يفطرون، وهم ليسوا أكثر من هواة، أحبوا ((المناظير))، وأعجبتهم مشاهد السماء الصافية بنجومها، واطلعوا على كتب قديمة، وحفظوا مسميات أجنبية قبل العربية، وثقفوا أنفسهم في هذا المجال الشاسع، والتحقوا بجمعيات فلكية هنا وهناك، ولا يتعدون كل ذلك، ولا يمكن أن يؤخذ برأيهم كما تؤخذ آراء العلماء الدارسين، فهم كما قلت وأكرر مجرد هواة مثلهم مثل من قرأ كتاباً أو بضعة كتب في الفقه واعتقد بأنه أصبح مفتياً.

أحد هؤلاء الهواة خرج علينا ببيان غريب وعجيب قبل غروب شمس يوم الأحد، محذراً ومهدداً إن أعلن عن رؤية الهلال في بلاده بعد الغروب سيتوقف عن الرصد الفلكي، وسينضم إلى ((القطيع))، والقطيع هنا هم الناس أجمعون!

والآخر عندما شاهد صور الهلال مساء الاثنين، وهو في عمر يزيد على اليوم الأول، استنكر ذلك، وقال كلاماً لا يفهم منه شيء، مثل ((إن رصد الهلال الليلة ليس دليلاً على صحة أو عدم صحة ادعاء أمس))، ثم يقول إنه لم يشكك في صحة صوم الاثنين مستخدماً مقولة قديمة ((فالصوم حين يصوم الناس))، ومثل هذا الكلام هو التشكيك بعينه!

لم نسلم من هواة الفلك في تصريحاتهم اليومية حول الأجواء، حالة الطقس، والتي يتلاعبون خلالها بأعصابنا، وكان آخرها الحالة الجوية في نهاية الأسبوع، فإذا بهم يحاولون أن يقفزوا إلى رمضان، وللعلم فإن بعضهم ذكر أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين 11 مارس، وتراجع ليكسب متابعة في حسابه في اليوم الأخير، ونحمد الله أن شؤوننا عند ولاة أمورنا.