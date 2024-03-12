هذا هو العين

أهدى نجوم العين الفوز والتأهل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه الذي صادف اللقاء الكروي مع شقيقه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، فقد تأهل الزعيم ممثل الوطن بركلات الترجيح 3 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بفوز النصر 4 - 3 لكن نتيجة الذهاب كانت لمصلحة العين 1 - 0، ليتحول الحسم إلى ركلات الترجيح، ليصعد العين إلى نصف نهائي البطولة القارية ويضرب موعداً جديداً مع الكرة السعودية مع الفائز من معركة الهلال والاتحاد التي جرت ليلة البارحة وجاء تأهل ((الزعيم)).

مشهوداً، خاصة على حساب ((العالمي)) الذي يضم في صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي بروزفيتش وغيرهم، فالكرة لا تعترف بالأسماء إنما بالعطاء داخل الملعب وهذا ما حدث، حكاية تروى، فقد تميزت الملحمة بالندية والإثارة منذ بدايتها ونجح العين أن ((يطيح)) بالنصر مرة ثانية وأعطى درساً في التحدي والإصرار في المقابل لعب النصر مباراة كبيرة مستثمراً الدعم الجماهيري.

إلا أن الغلبة كانت لـ 1500 مشجع عيناوي ذهبوا للرياض يقفون وراء فريقهم وكنت سعيداً وأنا أتابع الموقعة الكروية الممتعة وفرحتي زادت بعد الفوز. بهذه النتيجة تنتهي مغامرة النصر في البطولة بعد أن كانت في مقدمة أهدافه الاستراتيجية، ولكن أحلامه تحطمت أمام إرادة عيناوية لا تعرف المستحيل، وجاءت سهرة رمضانية حلوة طوال الفترات الماراثوينة بسبب أجوائها الحماسية.

حيث غلب الشحن والضغط على الفريقين، فقد دخل اللاعبون مشحونين بدرجة كبيرة، ولكن العين أظهر قدرات وإمكانيات أهلته بجدارة واستحقاق من الوصول إلى نصف النهائي في واحدة من أجمل مباريات البنفسج، وتميز فيها جميع لاعبي الفريق وكانوا أبطالاً رفعوا الرأس واستطاعوا الرد عملياً وميدانياً.. والله من وراء القصد