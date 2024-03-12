قراءة في قصيدة ((ميلاد نور الوطن)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

على إيقاع حرف العين، وبتنويع بديع بين حرفي المد: الياء والواو السابقين لهذا الحرف العزيز، واحتفاء بميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطل علينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه القصيدة الباهرة التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (ميلاد نور الوطن)، والتي تحتفي بهذه المناسبة السعيدة، التي بزغ فيها فجر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد معلناً ميلاده الميمون، وحاملاً البشرى لقائد الوطن وباني نهضته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ليكون هذا القادم الجديد واسطة العقد بين أنجاله الكرام الذين رباهم على حب الشعب والوطن ومكارم الأخلاق، فكانت قصيدة بديعة المحتوى، عميقة الدلالة على الإخاء الكبير، الذي يجمع بين هذين المحمدين اللذين حملا أعباء النهوض بهذا الوطن الحبيب الذي يحتفي بميلاد قائده قبل إطلالة فصل الربيع، ليكون هذا الميلاد بشرى خير للوطن وأبنائه على حد سواء.

فقبل ثلاثة وستين عاماً، وتحديداً في الحادي عشر من مارس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين استقبل الوطن قائداً فذاً من آل نهيان هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وكان ميلاده بشارة خير سبقت دخول فصل الربيع بأيام قلائل، ليكون في مستقبل الأيام ريفاً للبلاد وربيعاً، ونشأ في كنف والده حكيم الجزيرة وفارس الديرة، ونهل من معينه الصافي أصفى دروس الحياة والقيادة، وتمرس بالحياة العسكرية حتى صار صقر البلاد وفارسها المَهيب، ثم استلم رئاسة الدولة لتدخل البلاد في عهده مرحلة فريدة من النمو والتقدم والازدهار، وتعبيراً عن المشاعر الصادقة الجياشة، التي تسكن قلوب أبناء شعبه الوفي جاءت قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتكون نقشاً على صخرة الوطن في هذا اليوم المجيد الأغر.

جيتْ بِشرى قبل ميعاد الربيع

وإنتشَتْ بك يوم وافيت الرِبوعْ

بكْ فِرِحْ زايدْ وبشَرهم جميعْ

وإبتدى لنورك على دارك سطوع

بكل هذه الحفاوة القلبية الصادقة يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه القصيدة الريانة بماء المحبة الصافية لأخيه وسميه وعضيده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فقد كان مجيئه إلى هذه الدنيا بشرى خير حملت للوطن كل معالم الخير، وكان التوقيت واحداً من معالم اليُمن والبركة في شخصية هذا الفارس الجديد، فقد أطل على هذه الدنيا قبل دخول فصل الربيع بأيام قلائل، ومعلوم أن فصل الربيع هو فصل الخير والبركة والبهجة والفرح حين تكتسي الأرض بالخضرة، وتنبت من كل زوج بهيج، فكان ذلك الميلاد إيذاناً بيُمن هذا القائد القادم في قادمات الأيام، فدبت النشوة في ربوع البلاد، واخضرت السهول والوهاد فرحاً واستبشاراً بهذا الطالع السعيد للوطن، وكان الوالد السعيد رحمه الله هو أكثر الناس استبشاراً بقدوم صاحب السمو فغمر الفرح قلبه الكبير، وانطلق لسانه بالبشرى، واختار له هذا الاسم الجليل موافقاً لاسم سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم، فسطع نور هذا القائد على ربوع هذه البلاد، وطلع نجمه الوهاج في سمائها العالية، وبدأ يتقدم نحو المهام الجِسام، فكان قرة عين للقائد الوالد، الذي وجد فيه سيفاً للبلاد، وقائداً جسوراً للرجال، فكان الجيش بانتظاره، حيث صقلته تلك الحياة العسكرية صقلاً مهد لكل المهام الكبرى التي كانت تنتظر صاحب السمو رئيس الدولة.

وصرتْ شمس الدار لك نورٍ بديع

يوم غيرك لو لهم بهجه شموع

وإحتفى بكْ شعبْ لك دايم يِطيع

وحل حبك في الضماير والضلوع

وازداد نجم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد توهجاً وسطوعاً حتى صار شمس الوطن الكبرى، التي تمد الحياة بالنور والدفء، وعليها تتوقف الحياة، فانبثق نور طلعته البديع في الوقت الذي كان غيره يحلم بإشعال شمعة كي يسير في طريق المجد والإنجاز، فلما كان ذلك كذلك احتفى هذا الشعب الوفي الأصيل بقائده الشجاع وأعطاه الطاعة من قلوب صافية مملوءة بالحب فهي طاعة الفرسان للقائد القيدوم، فحل في سويداء القلوب، وانطوت على محبته الضمائر والضلوع، وسكن في حنايا هذا الشعب، الذي يسير خلف هذا القائد بكل محبة ووفاء وإخلاص.

نعمْ بو خالدْ ولكْ قدرٍ رفيع

ريِس الدوله وعدوانِه خضوع

باني النَهضه وبنيانِك سريع

ما تواحي للعلا عندك نزوع

وتزداد نبرة المحبة في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حين يُثني على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فهو نعم القائد الذي تعرف الرجال قدره الرفيع، بسبب ما يتمتع به من صفات القائد الكبير وشمائل الإنسان النبيل، فهو رئيس الدولة الذي يحمي حِماها، ويجعل أعداءها خاضعين لما يفكر به، ولا يسمح لها بالاقتراب من حمى الإمارات المصون بالصقور من أبنائها، وهو إلى جانب هذه المهام العسكرية يقود نهضة سريعة الإيقاع في هذا الوطن، الذي شهد في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهضة عظيمة هي استمرار متميز لمسيرة النهضة، التي رسخها القادة البُناة الأوائل ممن وهبوا الوطن أغلى أيام العمر، وأثمن ساعات العطاء، فكان صاحب السمو رئيس الدولة هو الوارث الأمين لذلك المجد، وهو صاحب الهمة العالية، التي لا تقبل للوطن وأبنائه إلا المراتب العالية بين الأمم والشعوب.

سيرْ ببلادك وشعبك لك تبيع

لين توصل للثريا في الطلوع

ثم كانت هذه الخاتمة الرائعة في هذا البيت المفرد، الذي يحمل كل معاني الولاء لقائد الوطن، الذي يطلب منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مواصلة المسيرة في البناء والإعمار، فإن وراءه شعباً متماسكاً قد انعقدت قلوبهم وخناصرهم على الوفاء بالبيعة، التي في أعناقهم منذ بزوغ فجر هذا الوطن قبل أكثر من خمسين عاماً، فهم حوله ومن خلفه، ويكتشفون الدروب كي يصل بهم قائدهم إلى مناط الثريا، حيث لا مكانة تعلو هذه المكانة العالية في قلب السماء الزاهرة بالنجوم والكواكب والشموس.

هذه هي الإمارات الوطن النموذج، قصة بناء وإعمار مؤسسة على المحبة والصفاء، غرس جذورها في تربة الوطن باني الوطن المهيوب طيب الذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وعضيده، الذي ما توانى يوماً عن مساندة مشروعه الأكبر في بناء الوطن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع كوكبة شريفة من قادة هذا الوطن، ليكون هذا الصفاء الذي جمع بين قلبيهما الكبيرين إرثاً يصونه المحمدان في الحفاظ على مقدرات الوطن، ومنجزاته الكبرى، التي جعلت من الإمارات الوطن النموذج، والدولة الحاضرة في المشهد الإنساني بكل كفاءة ووعي واقتدار.